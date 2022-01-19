經濟

人行阻單邊升值 人幣即高位倒跌 稱短期或偏離均衡 惟市場及政策會糾正

【明報專訊】去年中國外貿增長強勁，帶動人民幣全年升8.76%，在岸人民幣近日又走強，昨早更一度升至6.3381，見近4年以來新高。不過人民銀行副行長劉國強昨午在新聞發布會表示，人民幣不可能出現單邊升值或貶值，即使短期或偏離均衡水平，中長期仍會被市場因素和政策因素糾正。他的言論一出，在岸人民幣匯率應聲倒跌（見圖），抹去日內升幅，截至昨晚9時半報6.3527，跌45點子（1元等於1萬點子）或0.07%。

明報記者 歐陽偉昉

劉國強表示，保持人民幣在合理均衡水平上基本穩定，是人行的目標。去年中國經濟恢復佳、貿易順差較大，出現短期的美元強、人民幣更強情况，但長期總體匯率還是合理均衡、雙向波動。美國聯儲局將於今年加息，對於會否影響資本外流或人民幣轉貶，人行貨幣政策司長孫國峰表示，中國宏觀經濟體量大，應對新冠病毒疫情沒有用大水漫灌方式，金融體系自主和穩定增強，皆有助緩和應對外部風險，因此發達經濟體的調整對中國影響有限。

副行長：避免信貸塌方

貨幣政策工具箱「開大一些」

周一公布的中國第四季經濟增速放緩至4%，劉國強表示，在當前中國經濟面臨壓力，在根本緩解前當局不會推出不利穩定的政策，而會多推出穩定的政策，做到「以進促穩」。人行將會把貨幣政策工具箱「開得再大一些」，保持流動性合理充裕，增強信貸總量增長的穩定性，避免信貸塌方，將貨幣供應量和社會融資規模增速，與名義經濟增速基本匹配。當局亦着力維持存款市場競爭秩序，穩定銀行負債成本，推動企業融資成本穩中有降。

房地產投資增速放緩，亦是拖慢去年中國經濟增長的因素，人行金融市場司司長鄒瀾稱，近期房地產銷售、購地、融資等行為已逐步回歸常態，市場預期穩步改善。去年下半年，銀行對房地產避險情緒上升，有較激烈的反應，因此去年9月以來，人行加強與金融機構溝通，幫助它們準確把握和判斷市場形勢變化，更好執行房地產金融審慎管理制度，滿足房地產市場合理融資需求。

降準空間小 惟有需要可再下調

人行去年兩次降低存款準備金率，帶動市場報價貸款利率（LPR）降0.05厘，劉國強表示，當前金融機構平均存款準備金率在8.4%，已經不高，進一步調整的空間變小，但仍然還有一定的空間，當局將可根據經濟金融情况和宏觀調控需要使用。

至於LPR的下調空間，劉國強回應稱，要觀察實際貸款利率變化，及資金成本、風險溢價，以及中期借貸便利利率等影響因素。人行去年推動政策有效降低了銀行的資金成本，帶動貸款利率相應下降。

相關字詞﹕降準 貨幣政策 經濟增長 加息 中國經濟 人民銀行

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