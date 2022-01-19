基金大手減持科技股 比例14年低

轉捧銀行工業原材料股

調查顯示，71%受訪者料全球經濟走向繁榮，也有56%受訪者認為通脹屬暫時；48%受訪者料通脹有降低趨勢，比例是2009年以來最多。另業界對股市樂觀情緒仍然高漲，高利率前景未有吸引投資者買入債券，反而引發股票不同板塊的輪動。受訪者表示，投資組合將由信貸產品轉向大宗商品；也由科技股轉向銀行股，從高估值板塊轉向受益於經濟成長的板塊。

另投行摩根士丹利昨發報告，將騰訊（0700）目標價由650元調低至600元，重申評級「增持」。該行預計，騰訊去年第四季收入按年升6%至1420億元人民幣。受遊戲收入放緩影響，調整後營運溢利預計按年跌3%至370億元人民幣。同時，摩根士丹利亦下調騰訊2022年的收入和調整後營運溢利預測，分別調低5%和3%。

摩根士丹利預計，騰訊的廣告業務收入增長15%；面對廣告市道增長疲弱、中央監管及宏觀經濟問題，該行認為有關風險或於今年上半年見緩和，業務將於今年下半年重拾增長動力。該行預計，騰訊2022至2025年複合年均增長率可達24%。

大摩削目標價 騰訊拖跌科技股

騰訊昨天收報452.8元，跌2.75%；其他主要中資科技股也倒跌。京東（9618）和阿里巴巴（9988）均跌逾1.6%，美團（3690）跌0.4%。匯控（0005）終止七連升，微跌0.8%。恒指昨天盤中曾低見24,009點，全日收報24,112點，跌105點或0.43%。恒生科技指數收報5698點，跌0.45%。