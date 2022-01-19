經濟

基金大手減持科技股 比例14年低

【明報專訊】美國銀行昨日公布月度基金經理調查，業界預期今年通脹將會回落，全球經濟表現繁榮；只有7%受訪者減持股票，比率是歷來最低。調查同時顯示，基金經理大手減持科技股，持有科技股比率跌至2008年以來最低，相反追捧銀行股、工業股及原材料股。

轉捧銀行工業原材料股

調查顯示，71%受訪者料全球經濟走向繁榮，也有56%受訪者認為通脹屬暫時；48%受訪者料通脹有降低趨勢，比例是2009年以來最多。另業界對股市樂觀情緒仍然高漲，高利率前景未有吸引投資者買入債券，反而引發股票不同板塊的輪動。受訪者表示，投資組合將由信貸產品轉向大宗商品；也由科技股轉向銀行股，從高估值板塊轉向受益於經濟成長的板塊。

另投行摩根士丹利昨發報告，將騰訊（0700）目標價由650元調低至600元，重申評級「增持」。該行預計，騰訊去年第四季收入按年升6%至1420億元人民幣。受遊戲收入放緩影響，調整後營運溢利預計按年跌3%至370億元人民幣。同時，摩根士丹利亦下調騰訊2022年的收入和調整後營運溢利預測，分別調低5%和3%。

摩根士丹利預計，騰訊的廣告業務收入增長15%；面對廣告市道增長疲弱、中央監管及宏觀經濟問題，該行認為有關風險或於今年上半年見緩和，業務將於今年下半年重拾增長動力。該行預計，騰訊2022至2025年複合年均增長率可達24%。

大摩削目標價 騰訊拖跌科技股

騰訊昨天收報452.8元，跌2.75%；其他主要中資科技股也倒跌。京東（9618）和阿里巴巴（9988）均跌逾1.6%，美團（3690）跌0.4%。匯控（0005）終止七連升，微跌0.8%。恒指昨天盤中曾低見24,009點，全日收報24,112點，跌105點或0.43%。恒生科技指數收報5698點，跌0.45%。

上 / 下一篇新聞

雲頂被拒提取6.8億融資 擬申清盤 擁星夢麗星等郵輪 造船業務觸礁爆交叉違約
雲頂被拒提取6.8億融資 擬申清盤 擁星夢麗星等郵輪 造船業務觸礁爆交叉違約
張德熙入稟阻早前泰加售股過戶
張德熙入稟阻早前泰加售股過戶
阿里雲傳遭美國安審查 阿里ADR早段挫逾4%
阿里雲傳遭美國安審查 阿里ADR早段挫逾4%
匯豐內部電郵：港府隔離政策為業務帶來風險
匯豐內部電郵：港府隔離政策為業務帶來風險
高盛劈內地餐飲股目標價
高盛劈內地餐飲股目標價
人行阻單邊升值 人幣即高位倒跌 稱短期或偏離均衡 惟市場及政策會糾正
人行阻單邊升值 人幣即高位倒跌 稱短期或偏離均衡 惟市場及政策會糾正
支持政策見效 惠譽料內地下半年增長加速
支持政策見效 惠譽料內地下半年增長加速
花旗與富邦金控洽售中國資產
花旗與富邦金控洽售中國資產
建滔系料去年純利倍升 建板股價率先升半成
建滔系料去年純利倍升 建板股價率先升半成
佐丹奴盈喜 去年溢利至少1.75億
佐丹奴盈喜 去年溢利至少1.75億
電商Zeek：近50商店進駐電商平台
電商Zeek：近50商店進駐電商平台
微軟擬5359億購動視暴雪 兩大遊戲商合併 撼騰訊SONY
微軟擬5359億購動視暴雪 兩大遊戲商合併 撼騰訊SONY
美債息見疫後新高 拖累科技股下跌
美債息見疫後新高 拖累科技股下跌
中東形勢緊張 布蘭特期油7年新高
中東形勢緊張 布蘭特期油7年新高
高盛季績差 早段急挫一成
高盛季績差 早段急挫一成
張兆聰：豬肉股殘可低吸 小注中糧家佳康
張兆聰：豬肉股殘可低吸 小注中糧家佳康
技術取勝：華能料受制20天線
技術取勝：華能料受制20天線
中信里昂：水虎年恒指年尾衝高位
中信里昂：水虎年恒指年尾衝高位
劉思明：電子股受捧 建板回吐可吸
劉思明：電子股受捧 建板回吐可吸
周顯：公司開銀行戶口3奇招
周顯：公司開銀行戶口3奇招
湯文亮：特首選戰之落霞與孤鶩齊飛
湯文亮：特首選戰之落霞與孤鶩齊飛
盧楚仁：聯儲局3月加息0.375厘機會增
盧楚仁：聯儲局3月加息0.375厘機會增
映築周六推138伙 暫收1893票 6新盤新春前搶攻 共推逾400伙
映築周六推138伙 暫收1893票 6新盤新春前搶攻 共推逾400伙
緹山洋房1.73億售
緹山洋房1.73億售
遠洋7億統一九龍城舊樓業權 擬建逾百中小戶 最快明年底售
遠洋7億統一九龍城舊樓業權 擬建逾百中小戶 最快明年底售
超市承租元朗大馬路地舖 較舊租貴一成
超市承租元朗大馬路地舖 較舊租貴一成
其士2.9億奪粉嶺工業地 低估值下限4%
其士2.9億奪粉嶺工業地 低估值下限4%
首都三房1020萬易手 同類新高價
首都三房1020萬易手 同類新高價
太古城本月33租賃 平均呎租近38元
太古城本月33租賃 平均呎租近38元
瑞士盈豐資管趙國江：加息後股市多向上 波幅擴大
瑞士盈豐資管趙國江：加息後股市多向上 波幅擴大