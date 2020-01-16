阿里雲傳遭美國安審查 阿里ADR早段挫逾4%

阿里ADR早段跌逾4%，較港收市跌3%。美國商務部拒絕評論；阿里巴巴亦未有置評。

全球第四大雲商 美企或禁使用

據報道，美國監管機構或強制阿里雲採取措施，以降低雲業務風險，甚至完全禁止境內外美國人使用阿里雲。是次審查由美國商務部旗下情報與國安辦公室牽頭，該部門成立於特朗普時代，尤其關注中國的雲服務供應商，原因是華府日漸擔心中國竊取資料和設置訪問權限。

研究公司Gartner數據顯示，如果監管機構最終決定阻止美國公司與阿里雲之間的交易，將損害該集團最有前途的其中一項業務。另一研究機構Canalys表示，阿里是全球第四大雲服務商，約400萬客戶，形容雲業務為「第二大增長支柱」，即使該業務僅佔總銷售額8%，但2020年的收入卻增長五成至92億美元。阿里亦曾提及，與集團有合約關係的美企，或可能被禁止合作；目前合作公司包括福特汽車（美：F）、IBM （美：IBM）、惠普企業（美：HPE）等。