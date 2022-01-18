買家斥3728萬 連購揚海兩伙

CAINE HILL 4伙特色戶招標

此外，恒地（0012）港島半山堅道CAINE HILL，昨日上載新銷售安排，落實本周五（21日）起招標推售4伙平台特色戶。項目推出3樓C、E、F、G室4伙連平台特色戶招標，當中E室為1房間隔、實用240方呎連101方呎平台；其餘3伙均為開放式戶，實用169至176方呎，分別連18至89方呎平台不等，其中上述3樓F室，實用只有169方呎，料屬中、西半山一帶最細開售住宅新盤。

項目亦招標售出3樓H室，實用240方呎連227方呎平台、屬1房間隔，以848萬元售，實呎35,333元；項目去年底至今累售約87伙，套現約6.6億元。

映築3日收1463票 超額20倍

至於同系恒地與市建局合作的長沙灣映築，市場預計日內上載銷售安排，部署周末首輪開售。恒基物業營業（一）部總經理林達民稱，映築自上周五起開放展銷中心，過去3日共錄得約1463票登記，超額認購逾20倍。映築首批68伙，其中66伙由恒地銷售，折實均呎21,379元。

華懋旗下已屆現樓的港島西半山大學閣，推出兩伙低層標準戶，於周四起招標，加推的1座3樓A室、B室，同為3套房間隔，面積同為1584方呎。其他新盤成交方面，信置、會德豐地產等的西南九龍長沙灣新盤維港滙II，昨日售出5座3樓A室，實用797方呎，屬3房套房戶，成交價1968萬元，實呎24,692元。