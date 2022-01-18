經濟

香港地產

買家斥3728萬 連購揚海兩伙

【明報專訊】雖然疫情持續，但個別市區豪宅新盤仍錄大手成交。由嘉里（0683）、信置（0083）及港鐵（0066）合作的黃竹坑港島南岸揚海，昨錄「一客兩食」個案，成交紀錄冊顯示，揚海1A座29樓C室、30樓C室，實用面積同為524方呎，2房間隔，成交價分別為1861.12萬及1866.64萬元，實呎35,518及35,623元，總值3727.76萬元。連同上述兩宗成交，揚海今年以來暫累售4伙、套現逾7352萬元。

CAINE HILL 4伙特色戶招標

此外，恒地（0012）港島半山堅道CAINE HILL，昨日上載新銷售安排，落實本周五（21日）起招標推售4伙平台特色戶。項目推出3樓C、E、F、G室4伙連平台特色戶招標，當中E室為1房間隔、實用240方呎連101方呎平台；其餘3伙均為開放式戶，實用169至176方呎，分別連18至89方呎平台不等，其中上述3樓F室，實用只有169方呎，料屬中、西半山一帶最細開售住宅新盤。

項目亦招標售出3樓H室，實用240方呎連227方呎平台、屬1房間隔，以848萬元售，實呎35,333元；項目去年底至今累售約87伙，套現約6.6億元。

映築3日收1463票 超額20倍

至於同系恒地與市建局合作的長沙灣映築，市場預計日內上載銷售安排，部署周末首輪開售。恒基物業營業（一）部總經理林達民稱，映築自上周五起開放展銷中心，過去3日共錄得約1463票登記，超額認購逾20倍。映築首批68伙，其中66伙由恒地銷售，折實均呎21,379元。

華懋旗下已屆現樓的港島西半山大學閣，推出兩伙低層標準戶，於周四起招標，加推的1座3樓A室、B室，同為3套房間隔，面積同為1584方呎。其他新盤成交方面，信置、會德豐地產等的西南九龍長沙灣新盤維港滙II，昨日售出5座3樓A室，實用797方呎，屬3房套房戶，成交價1968萬元，實呎24,692元。

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