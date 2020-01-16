經濟

香港地產

MIRROR ERROR成員尖嘴舖 8年跌租三成

【明報專訊】不少藝人大搞生意作副業，人氣男團MIRROR及ERROR部分成員，出道3年已進軍商界，其中MIRROR兩位主唱江𤒹生（AK）和柳應廷（Jer），以及ERROR成員梁業（肥仔），趁去年商舖仍處於低位時，以月租約20萬元租用尖沙嘴「飲食街」亞士厘道地舖，開日本餐廳賣燒雞串燒，較板長壽司8年前租金大跌33%。

月租20萬 開日本餐廳賣串燒

AK等開設的日本餐廳影の鳥，位於亞士厘道9至11號地下，面積2545方呎，據悉由去年10月起承租，月租約20萬元，呎租79元。翻查資料，上述商舖對上租客為著名日本壽司店板長壽司，早在2007年11月起已租用該商舖，當時基本月租約16萬元，另加分成10%，2013年11月再續租，租賃條款略為更改，業主只收取一筆過月租30萬元，即呎租約118元。若以此計算，AK等人承租的租金，較高峰期回落三分之一。

「193」12萬短租西洋菜南街舖

此外，據悉上述舖位租金，不包括冷管費及差餉等（與板長壽司租用時一樣），租客需要自行支付每月冷管費（約2.46萬元）及每季的差餉（約1.68萬元），即每年租金及雜費等支出合共逾276萬元。

挾三位紅人之人氣，該舖未開業已引起歌迷關注，而該店上月中開業，即使訂枱有一定限制，包括晚市不招待未成年人、人均消費至少500元(午市為300元），但訂枱情况踴躍，一度要超過兩個月前訂枱，以該店網頁所見，3月份晚市已有不少時段已訂滿。不過，在新一輪禁晚市堂食的措施下，估計該店生意亦有一定影響。

此外，另一人氣男團ERROR成員郭嘉駿（即193），亦趁農曆新年將至，短租西洋菜南街2R號地下連閣樓，出售自家品牌LILABOC的新春物品，地舖及閣樓面積同樣為1000方呎，月租12萬元，呎租120元（未計算閣樓），短租一個月。

翻查資料，上述商舖在2018年6月起由連鎖化妝品店卓悅（0653）租用，當時月租約25萬元，至去年6月租約期滿後未有續租，業主隨後以月租18萬元放租，終在去年底以月租12萬元短租租出，即較叫價低6萬元或33%，若對比卓悅月租25萬元計，租金更低13萬元或52%。舖位由資深投資者李耀華去年以約1億元購入，租金回報約1.4厘。

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