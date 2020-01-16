銀禧實呎首破2萬 1房特色戶705萬沽

銀禧花園對上一個最高呎價於去年11月創下，位於2座高層E室，實呎19,240元，即新紀錄較舊紀錄高1374元或約7%，呎價則首度衝破2萬元大關。

沙田中心連天台40年賺1100萬

此外，有買家逾千萬元入市沙田中心特色戶。中原地產分行經理徐家倫表示，沙田中心D座高層連天台單位，實用面積659方呎，連約238呎天台，3房間隔，以1165萬元售出，實呎17,678元。原業主1982年約62萬元購入，持貨40年，帳面獲利約1103萬元或約18倍。

盈翠本月6宗成交超上月全月

青衣盈翠半島業主叫價回軟，令本月成交量回升。中原地產資深分區營業經理蔡偉明表示，業主減價刺激下，盈翠半島本月累錄6宗成交，較上月全月5宗多20%，現時議價空間一般有2%至3%。

其中盈翠半島3座高層C室，實用面積772方呎，3房套房間隔，望青衣運動場及海景，叫價1560萬元，舊租客日前遷出，單位可供睇樓，短短一周即獲區內換樓客承接，減價35萬元，以1525萬元成交，實呎19,754元。原業主2007年10月505萬元買入，持貨14年多，帳面獲利1020萬元或2倍。

另外，將軍澳區本月暫已錄101宗私樓及已補價居屋二手成交。美聯區域營業董事劉卓豪表示，近日將軍澳區業主一般有約3%至5%議價空間，加上不少準買家恐新春後價錢反彈，故選擇提早入市，帶動二手交投。