尚宜138呎 呎租58元北區新高 去年10月243萬買入 月租8000元回報近4厘

明報記者 容婌維

尚宜去年10月以現樓形式推售全盤30伙，開售當日僅於1.5小時內全數沽清，即平均每3分鐘售出一伙，買家至近日陸續收樓入伙。利嘉閣地產客戶董事張漢榮表示，尚宜錄得首宗租賃成交，位於低層E室，實用面積僅138方呎，屬該盤最細之開放式戶，以月租8000元租出，實用呎租約58元，呎租創新界北區呎租新高。資料顯示，業主去年10月以約243萬元、實呎約1.76萬元買入單位，現享租金回報約3.95厘。

「北區龍牀盤」入場單位 實呎1.76萬

據悉，上述單位為項目的入場單位。張續稱，尚宜上周起陸續交樓入伙，加上新春將至，現時市場僅約兩個開放式單位招租，分別為項目中層E室，實用138方呎，以8900元招租，每呎叫租約64元；另位於低層C室、實用169方呎的單位，以月租1萬元放租，每呎叫租約59元。

開售當日 全盤30伙1.5小時沽清

尚宜是次呎租與近月市區入伙盤呎租水平相若，甚至超越部分市區盤。以近月入伙的深水埗弦雅為例，位於高層D室，實用212方呎，開放式戶、望市景，早前以月租1.1萬元租出、實用呎租52元；業主去年1月以約461萬元買入，租金回報2.9厘。位於上水的尚宜較九龍市區的弦雅呎租高逾一成。

事實上，近月多個主打「納米單位」的新盤入伙後隨即錄得租賃成交，呎租穩守約60元水平、業主平均享約3厘回報。去年底入伙的深水埗AVA 228中層E室開放式戶，實用面積151方呎，早前以月租9000元租出、實用呎租60元，呎租媲美九龍站上蓋屋苑；該單位業主於2019年3月以約312.6萬元買入，租金回報約3.45厘。

另外，新近入伙的西營盤藝里坊．2號亦錄得納米單位租賃成交，位於低層K室，實用面積196方呎，開放式間隔，以月租13,000元租出、實用呎租66元；業主則於去年2月斥572.8萬元買入單位，租金回報約2.72厘。

慧景園35年前貨 租金回報44厘

除「納米盤」外，市場亦錄得大額租賃成交。中原地產高級資深分區聯席董事林美珊表示，東半山慧景園3座中層D室，實用面積1011方呎，3房套間隔，望開揚山景，以月租4.6萬元租出，實用呎租約45元。

林稱，業主早於1987年126萬元買入，持貨約35年，租金回報約44厘。