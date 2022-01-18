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經濟
2022年1月18日星期二
周顯 投資二三事
投資策略
GDP勝預期 人行仍大手減息 零售弱存隱憂 逆回購MLF淨投放2900億
上月零售增長遠遜預期 見16個月低
調控料持續樓價難升 房貸需求弱遏信貸增長
房地產投資急放緩 按年僅增4.4%
龍光被指擔保62億私募債 再震散內房股
招行旗下擬購新經濟龍頭 首家港版SPAC申上市
嘉道理家族增持大酒店 近倍溢價向莊友堅買入 變相「回收」蔡華波掃入股份
指生意與貴賓廳關聯大 大摩評永利「跑輸大市」
百度與逾10科企「互聯互通」 流量技術服務生態3方面展開 農曆新年為起點
「小黃鴨」母企掛牌升17% 每手帳賺340
料上年多賺38倍 勝獅股價急升17%
沃爾瑪拓元宇宙推虛擬商品 擬向用戶提供虛擬貨幣及NFT
涉違防疫規定 瑞信董事長辭職
對冲基金20強 去年回報5100億新高
張兆聰：新經濟主力 南創ETF低吸博反彈
曾國平：不斷重複上演的財政驚慄片
劉宇亮：人行降息 市場迎短暫寬鬆期
薛偉傑：17吋摺疊屏筆電 料今年中陸續登場
技術取勝：京東方精電或調整
何民傑：舉債派錢要不得
PayMe推群組利市 COLLAR成員登場代言
柳井正出10億日圓年薪請人
劉思明：民航十四五規劃支持 中航信可取
周顯：轉錢困難 窒礙澳門賭業
湯文亮：民主制度最忌勢均力敵
尚宜138呎 呎租58元北區新高 去年10月243萬買入 月租8000元回報近4厘
銀禧實呎首破2萬 1房特色戶705萬沽
MIRROR ERROR成員尖嘴舖 8年跌租三成
盛滙基金斥2638萬購筲箕灣地舖
買家斥3728萬 連購揚海兩伙
周顯：轉錢困難 窒礙澳門賭業
【明報專訊】經過了一大輪「洗太平地」，把疊碼仔完全殺個清光之後，澳門政府終於公布了修改《博彩法》的細節。
相關字詞﹕
財經專欄
周顯
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