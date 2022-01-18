經濟
曾國平 財經論語

投資策略

曾國平：不斷重複上演的財政驚慄片

【明報專訊】露西．潘貝魯特（Lucy van Pelt）答應查理布朗（Charlie Brown）不會拿開手上的美式足球，他可以放心大腳一踢，只是在臨踢一刻，露西將球拿開，讓查理踢空氣，滑稽地四腳朝天。這是《花生漫畫》（Peanuts）的常見橋段。查理如非記性差，就是性格太單純，每次都被露西以同一手法捉弄，重複又重複，成了一個經典梗（gag）。

大家未必知道的是，香港財政預算也有這樣一個梗，老是常出現，永不止息。從財爺到會計專家，從股票分析員到經濟學者，每年定時定候都為預算案作悲觀保守的預測，一臉嚴肅，只求驚慄。但到了政府收支塵埃落定之時，又會宣布實情並非如此不妙。

去年初，某大會計師行預測政府財赤達3000多億元，儲備響起警號，大規模派錢是鹵莽之舉；一年過後，同一家會計師行，又預料赤字其實只有百多億元，建議政府再派消費券。

財測老是太悲觀 成systematic錯誤

立場作一百八十度旋轉，只怪來自樓市股市印花稅等收入，不似打公仔和老闆搵錢交稅穩定，隨着市場盛衰，可以差天共地。

預測錯誤乃人之常情，只是當錯誤維持在某個方向，就如財政預測老是太悲觀，就成為systematic的錯誤了。這個術語不好翻譯，意思是錯誤有迹可尋，偏高偏低皆可預見，就像查理布朗，老是要踢露西手上的足球，不懂汲取教訓改正行為。

系統出問題，容易跟另一較新的形容詞systemic混淆。同樣是系統，systemic側重的是小事化大、傳染擴散的效果。例如銀行股票，平均來說跟大市方向一致，根據在商學院學到的資產定價理論，這是不能靠分散投資消除的systematic risk。若果某銀行持有不良資產損失慘重，另一關係密切的銀行因而受拖累，間接又波及第三間銀行，牽一髮動全身，觸發火燒連環船效應，這就是性質不同的systemic risk了。

愈嚇人恐怖論述愈有市場

話說回來，估錯了又如何？人就是愛看驚慄片，愈嚇人愈恐怖的論述愈有市場。寓言故事《狼來了》中的那個牧童，在現實中是不會被村民忽視的，反而會成為村中KOL，每日作出最驚人的預測。政府今個財政年度雖沒有預期中險峻，但到了新一年，香港又要面對這個挑戰、那個考驗，什麼「危中有機」、「未雨綢繆」、「居安思危」，官員和專家又會勸勉大家不應驕傲自滿，須為明年作最壞打算，將驚慄片劇情重演一次。

維珍尼亞理工大學經濟系副教授

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[曾國平 財經論語]

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