沃爾瑪拓元宇宙推虛擬商品 擬向用戶提供虛擬貨幣及NFT

申7商標 「塑未來消費體驗」

彭博社稱，沃爾瑪的商標申請，部分來自其數碼廣告公司Walmart Connect，準備用於虛擬貨幣及廣告相關的交易。其他新商標用於元宇宙的零售銷售服務，以及擴增實境（AR）和虛擬實境（VR）的醫療及教育服務。

商標律師格本（ Josh Gerben）表示，沃爾瑪顯得非常認真，其申請文件的大量描述，反映沃爾瑪為如何處理虛擬貨幣、元宇宙及虛擬世界的問題，進行了大量規劃。沃爾瑪拒絕透露商標申請細節，僅表示正致力研究新興技術將如何塑造未來的消費購物體驗。

去年已聘專才 門店設兌幣機

沃爾瑪在元宇宙的布局早有迹可尋，去年8月招聘技術人才，以「制定虛擬貨幣策略及產品路線圖」。去年10月，沃爾瑪又試驗在部分門市設兌幣機，供顧客購買比特幣。沃爾瑪財務總監比格斯（Brett Biggs）早前稱，只要顧客需要，願意推出虛擬貨幣支付服務。

自facebook於去年10月底宣布將公司名稱改為Meta（美：FB），以示其跨進元宇宙的雄心，多家大型企業也相繼宣布元宇宙大計。體育用品巨頭Nike（美：NKE）在11月也提交了一系列商標申請，用於銷售虛擬品牌的運動鞋和服裝。同一個月，Nike透露與網絡遊戲創建平台Roblox（美：RBLX）合作，創建一個名為Nikeland的虛擬世界。去年12月，Nike收購了虛擬運動鞋公司RTFKT。

老牌服裝紛推NFT拓收入

美國服裝品牌GAP（美：GPS）也開始把其運動服裝的設計，製成NFT出售。GAP表示，其NFT的定價由8.3至415美元不等，並會向顧客提供實體衣服。此外，美國運動鞋品牌商Under Armour（美：UA）及德國體育品牌Adidas（德：ADS）的NFT早前剛推出就售罄，這些NFT現於NFT交易平台OpenSea高價轉售。

業界人士稱，服裝零售商Urban Outfitters（美：URBN）、Polo恤品牌Ralph Lauren（美：RL）和美國服裝品牌Abercrombie & Fitch（美：ANF）近期也提交了商標申請，準備開設虛擬商店。研究機構CB Insights早前發表的報告指出，NFT對品牌和零售商有不少好處，通過虛擬產品銷售可帶來新的收入，而且奢侈品牌可透過NFT驗證實體商品的真偽。Gucci、Burberry等奢侈品牌都已推出NFT商品。

另一方面，彭博記者格爾曼（Mark Gurman）的消息稱，蘋果傳聞中的AR/VR設備價格，可能會超過2000美元，預計此設備將採用雙處理器，當中包括用於MacBook Pro的M1 Pro晶片，又或與其規格相當的處理器。

另外，巴西第二大城市里約熱內盧的市長帕埃斯（Eduardo Paes）表示，計劃推出「里約幣」（Crypto Rio），並將市政府的1%收入，投資於虛擬貨幣。

（綜合報道）

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