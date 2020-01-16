經濟
國際金融

沃爾瑪拓元宇宙推虛擬商品 擬向用戶提供虛擬貨幣及NFT

【明報專訊】美國零售業巨頭沃爾瑪（美：WMT）準備進軍元宇宙，推出自家虛擬商品、虛擬貨幣及非同質化代幣（NFT）收藏品。CNBC報道，沃爾瑪在12月底向美國專利及商標局（USPTO）提交了7個商標申請，反映其有意製造及銷售虛擬商品，覆蓋電子產品、家居裝飾品、玩具、體育用品及個人護理產品等範疇。在另一份申請文件，沃爾瑪透露計劃向用戶提供虛擬貨幣及NFT。

申7商標 「塑未來消費體驗」

彭博社稱，沃爾瑪的商標申請，部分來自其數碼廣告公司Walmart Connect，準備用於虛擬貨幣及廣告相關的交易。其他新商標用於元宇宙的零售銷售服務，以及擴增實境（AR）和虛擬實境（VR）的醫療及教育服務。

商標律師格本（ Josh Gerben）表示，沃爾瑪顯得非常認真，其申請文件的大量描述，反映沃爾瑪為如何處理虛擬貨幣、元宇宙及虛擬世界的問題，進行了大量規劃。沃爾瑪拒絕透露商標申請細節，僅表示正致力研究新興技術將如何塑造未來的消費購物體驗。

去年已聘專才 門店設兌幣機

沃爾瑪在元宇宙的布局早有迹可尋，去年8月招聘技術人才，以「制定虛擬貨幣策略及產品路線圖」。去年10月，沃爾瑪又試驗在部分門市設兌幣機，供顧客購買比特幣。沃爾瑪財務總監比格斯（Brett Biggs）早前稱，只要顧客需要，願意推出虛擬貨幣支付服務。

自facebook於去年10月底宣布將公司名稱改為Meta（美：FB），以示其跨進元宇宙的雄心，多家大型企業也相繼宣布元宇宙大計。體育用品巨頭Nike（美：NKE）在11月也提交了一系列商標申請，用於銷售虛擬品牌的運動鞋和服裝。同一個月，Nike透露與網絡遊戲創建平台Roblox（美：RBLX）合作，創建一個名為Nikeland的虛擬世界。去年12月，Nike收購了虛擬運動鞋公司RTFKT。

老牌服裝紛推NFT拓收入

美國服裝品牌GAP（美：GPS）也開始把其運動服裝的設計，製成NFT出售。GAP表示，其NFT的定價由8.3至415美元不等，並會向顧客提供實體衣服。此外，美國運動鞋品牌商Under Armour（美：UA）及德國體育品牌Adidas（德：ADS）的NFT早前剛推出就售罄，這些NFT現於NFT交易平台OpenSea高價轉售。

業界人士稱，服裝零售商Urban Outfitters（美：URBN）、Polo恤品牌Ralph Lauren（美：RL）和美國服裝品牌Abercrombie & Fitch（美：ANF）近期也提交了商標申請，準備開設虛擬商店。研究機構CB Insights早前發表的報告指出，NFT對品牌和零售商有不少好處，通過虛擬產品銷售可帶來新的收入，而且奢侈品牌可透過NFT驗證實體商品的真偽。Gucci、Burberry等奢侈品牌都已推出NFT商品。

另一方面，彭博記者格爾曼（Mark Gurman）的消息稱，蘋果傳聞中的AR/VR設備價格，可能會超過2000美元，預計此設備將採用雙處理器，當中包括用於MacBook Pro的M1 Pro晶片，又或與其規格相當的處理器。

另外，巴西第二大城市里約熱內盧的市長帕埃斯（Eduardo Paes）表示，計劃推出「里約幣」（Crypto Rio），並將市政府的1%收入，投資於虛擬貨幣。

（綜合報道）

[國際金融]

上 / 下一篇新聞

GDP勝預期 人行仍大手減息 零售弱存隱憂 逆回購MLF淨投放2900億
GDP勝預期 人行仍大手減息 零售弱存隱憂 逆回購MLF淨投放2900億
上月零售增長遠遜預期 見16個月低
上月零售增長遠遜預期 見16個月低
調控料持續樓價難升 房貸需求弱遏信貸增長
調控料持續樓價難升 房貸需求弱遏信貸增長
房地產投資急放緩 按年僅增4.4%
房地產投資急放緩 按年僅增4.4%
龍光被指擔保62億私募債 再震散內房股
龍光被指擔保62億私募債 再震散內房股
招行旗下擬購新經濟龍頭 首家港版SPAC申上市
招行旗下擬購新經濟龍頭 首家港版SPAC申上市
嘉道理家族增持大酒店 近倍溢價向莊友堅買入 變相「回收」蔡華波掃入股份
嘉道理家族增持大酒店 近倍溢價向莊友堅買入 變相「回收」蔡華波掃入股份
指生意與貴賓廳關聯大 大摩評永利「跑輸大市」
指生意與貴賓廳關聯大 大摩評永利「跑輸大市」
百度與逾10科企「互聯互通」 流量技術服務生態3方面展開 農曆新年為起點
百度與逾10科企「互聯互通」 流量技術服務生態3方面展開 農曆新年為起點
「小黃鴨」母企掛牌升17% 每手帳賺340
「小黃鴨」母企掛牌升17% 每手帳賺340
料上年多賺38倍 勝獅股價急升17%
料上年多賺38倍 勝獅股價急升17%
涉違防疫規定 瑞信董事長辭職
涉違防疫規定 瑞信董事長辭職
對冲基金20強 去年回報5100億新高
對冲基金20強 去年回報5100億新高
張兆聰：新經濟主力 南創ETF低吸博反彈
張兆聰：新經濟主力 南創ETF低吸博反彈
曾國平：不斷重複上演的財政驚慄片
曾國平：不斷重複上演的財政驚慄片
劉宇亮：人行降息 市場迎短暫寬鬆期
劉宇亮：人行降息 市場迎短暫寬鬆期
薛偉傑：17吋摺疊屏筆電 料今年中陸續登場
薛偉傑：17吋摺疊屏筆電 料今年中陸續登場
技術取勝：京東方精電或調整
技術取勝：京東方精電或調整
何民傑：舉債派錢要不得
何民傑：舉債派錢要不得
PayMe推群組利市 COLLAR成員登場代言
PayMe推群組利市 COLLAR成員登場代言
柳井正出10億日圓年薪請人
柳井正出10億日圓年薪請人
劉思明：民航十四五規劃支持 中航信可取
劉思明：民航十四五規劃支持 中航信可取
周顯：轉錢困難 窒礙澳門賭業
周顯：轉錢困難 窒礙澳門賭業
湯文亮：民主制度最忌勢均力敵
湯文亮：民主制度最忌勢均力敵
尚宜138呎 呎租58元北區新高 去年10月243萬買入 月租8000元回報近4厘
尚宜138呎 呎租58元北區新高 去年10月243萬買入 月租8000元回報近4厘
銀禧實呎首破2萬 1房特色戶705萬沽
銀禧實呎首破2萬 1房特色戶705萬沽
MIRROR ERROR成員尖嘴舖 8年跌租三成
MIRROR ERROR成員尖嘴舖 8年跌租三成
盛滙基金斥2638萬購筲箕灣地舖
盛滙基金斥2638萬購筲箕灣地舖
買家斥3728萬 連購揚海兩伙
買家斥3728萬 連購揚海兩伙