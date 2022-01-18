經濟

料上年多賺38倍 勝獅股價急升17%

【明報專訊】勝獅貨櫃（0716）昨早發盈喜，股價一度大漲逾兩成，最多升21.78%，高見1.23元，收市報1.18元，升16.83%，成交額8140萬元。

集團料去年度盈利不少於1.8億美元，按年大增38.3倍，主因全球供應鏈擾亂導致集裝箱需求增長以及乾集裝箱平均售價上升；經營業績明顯改善，銷售量及毛利率均有顯著上升；定製集裝箱之需求亦錄得迅速增長，特別是有關可再生能源及環保的定製集裝箱，此為利潤改善的部分因素。

除經營業績有所改善外，鑑於集團已收到太平船務的還款，還款所收金額與應收太平船務及同系附屬公司款項的帳面金額之差額，將會被計入損益，此收益預計為集團2021年度的利潤增加約2600萬美元。

筆克盈喜 料全年純利增1.5倍

主要從事展覽及項目市場推廣服務的筆克遠東（0752）昨收市後亦發盈喜，預計截至去年10月底止的全年純利按年增長1.5倍。增長是由於在中國擁有強大的業務基礎，因此能夠在疫情於大部分其他市場持續波動之際，把握中國當地陸續復辦展覽及項目的商機，以及於實施外遊限制及社交距離規定的地區提供線上品牌激活方案等；另外，增長亦因為前兩個財政年度進行的若干收購事項之或然代價的重估變動。

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