「小黃鴨」母企掛牌升17% 每手帳賺340

除李家傑外，德盈控股上市前亦引入多名投資者，當中最早入股的王氏國際（0099）投資約3080萬元，以持股約7.96%計，帳面賺逾5倍，獲利逾1.5億元；華僑城（3366）則是持股最多的上市前投資者，斥資約1.4億元買入約8.36%，至昨日持股市值約2億元，獲利約6000萬元。

至於港產手遊「神魔之塔」創辦人曾建中曾建豪兄弟，在德盈上市前斥近千萬入股約1.84%，今次招股期間「加碼」以約300萬元認購，德盈上市後持股約1.99%，帳面賺3500萬元。

創新奇智招股 暫超購1.42倍

另一新股、內地企業AI解決方案提供商創新奇智（2121）昨首日招股，綜合12家券商數據，孖展申購額暫為2.95億元，相當於公開發售部分超額認購1.42倍，其中富途借出1.49億元，利弗莫爾借出5379萬元，老虎借出2702萬元，耀才借出2000萬元。該股招股將於周四（20日）中午截止，並於下周四（27日）在港交所（0388）掛牌上市。

明報記者

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