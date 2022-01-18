指生意與貴賓廳關聯大 大摩評永利「跑輸大市」

濠賭股續升 金沙漲逾14％最強

在美國上市的美資賭場母公司及新濠博亞（美：MLCO）上周五全面上揚，在美國上市的拉斯維加斯金沙當日大升14.15%、新濠博亞更漲16.6%。在港上市的6大賭牌公司中，三大美資賭場昨日延續母公司股價升勢，全面抽高逾10%。經營衛星場的博彩公司如實德環球（0487）升幅最多，抽升近一成；不過勵駿（1680）則跌3.33%。

摩根士丹利稱，隨着澳門《博彩法》修法落實，解除首個影響濠賭股的陰影。在一眾濠賭股中，其唯一給予永利差於大市評級，直言該股的生意高度與貴賓博彩相關，本身已處於高負債，兼要應付新的資本要求。該行又提到，澳博（0880）在衛星場及債務再融資方面處於不明朗情况。另一大行高盛則預期，料澳門政府為處理好重新競投賭牌事宜，會將現有賭牌延期6個月。標準普爾則認為，澳門是次修例將有助降低現有賭牌持有人續牌風險。

此外，澳門博彩監察協調局公布，2021年第四季的貴賓博彩收入約48.99億澳門元，按季下跌17.78%，是去年收入最小季度。相對去年第四季整體幸運博彩收入190.76億澳門元而言，貴賓博彩佔比約25.68%。一般估計，這與去年第四季多間博彩公司與貴賓廳業界龍頭公司「割席」有關。