經濟

龍光被指擔保62億私募債 再震散內房股

【明報專訊】再有內房傳出債務陷入危機。據Debtwire引述報道，龍光集團（3380）涉及擔保一批2023年到期逾8億美元（約62億港元）私募債券，雖然其後龍光否認相關報道，但已引起市場憂慮內房有隱瞞債務情況，拖跌多隻民營內房股昨日表現，當中龍光跌逾6%，碧桂園更大跌8%。龍光收市後披露，昨日入市回購100萬股。

公司否認兼回購 未挽跌勢

據Debtwire昨日報道，龍光為多筆於2023年到期、總餘額逾8億美元的數隻票據提供擔保，當中包括一筆2億美元、2023年3月15日到期票據，據彭博數據顯示，該債券未償還本金總額約1.7億美元。報道又引述另一個消息來源指，龍光為另一筆2023年到期、票面利率7%、由Ocean Joy發行的票據提供擔保，目前未償還餘額為2.12億美元。

此外，集團為兩隻信用增強債券成為擔保人，一隻由Shannon Assets DAC發行的2.36億美元、5月29日到期的票據，餘額1.7億美元；另一隻是Yangtze River Plc發行的2.6億美元、2023年6月26日到期的票據。

拖累2023年到期債價大跌

對於Debtwire上述報道，以及早前市場猜測龍光發行美元私募債消息，龍光集團發言人回覆彭博社查詢時俱否認。目前三大主要評級機構對龍光評級都相當於BB級，相關報道亦令龍光旗下部分美元債邁向紀錄新低，據彭博引述場外交易價格顯示，集團旗下一隻2023年到期、票面利率5.25%票據大跌，昨晚收跌8.496美仙，至77.468美仙。

消息打擊多隻民營內房股，當中龍光跌逾6%，碧桂園（2007）更遭到重創，最多曾跌9.1%，收市跌8.1%，其他如融創中國（1918）亦跌5%，收報8.72元（見表）。

傳許榮茂放售中環中心兩層

此外，據彭博引述銷售文件報道，近期頻傳財務受壓的世茂集團（0813），其主席許榮茂正在港放售私人名下兩層辦公室，標價15億元。翻查資料，許去年底已曾抵押手上3層中環中心物業，換取約14.2億元貸款，惟未知今次放售物業樓層。

銷售資料顯示，一家由許榮茂及其女兒許薇薇任董事的私人公司，正向潛在買家放售中環中心兩層樓面；另顯示許在去年10月已把中環中心3層物業抵押給星展銀行香港分行。

相關字詞﹕債券 碧桂園 龍光 內房

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