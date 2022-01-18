調控料持續樓價難升 房貸需求弱遏信貸增長

文章又指內地企業利潤偏低，制約企業投資意願，盈利預期偏弱，限制企業中長期貸款需求，減息雖能降低企業融資成本，但對提升企業利潤的作用不明確。

分析：短期料降準扭市場預期

該行認為，信用寬鬆需要市場自發產生，央行通過貨幣政策工具引導銀行貸款利率下調，只能起促進作用，難發揮決定作用。該行指目前經濟下行壓力暴露出「預期弱」的問題，央行選擇農曆新年前調降MLF利率，可能多從提振企業預期、穩定就業來考慮，認為短期可能會推出降準、調降7天逆回購利率等多項政策措施，集中火力扭轉市場預期。

交通銀行（3328）金融研究中心首席研究員唐建偉亦認為，昨調降MLF利率，本月LPR利率也可能下調，不排除之後又會降準。匯豐經濟研究亞太區聯席主管兼大中華區首席經濟師屈宏斌預計，人行上半年會就存款準備金率降低100個基點 （即1厘），並估計人行將愈來愈多依靠綠色和中小企再貸款機制，引導信貸投向高端製造業、綠色項目和中小企。瑞聯銀行亞洲高級經濟師Carlos Casanova更預料今季內會降準100個基點，又指今次MLF利率下調幅度較預期大，暗示監管機構愈發擔心新冠病毒變種Omicron的風險加劇。