上月零售增長遠遜預期 見16個月低

餐飲收入連續兩月按年下跌

去年全年計，社會消費品零售總額按年升12.5%至44.08萬億元，兩年平均增速為3.9%；其中，除汽車以外的消費品零售額增長12.9%。扣除價格因素，2021年社會消費品零售總額按年實際增長10.7%。按消費類型劃分，去年商品零售按年升增長11.8%至39.39萬億元；餐飲收入按年升18.6%至4.69萬億元。至於全國網上零售額則為13.09萬億元，按年增長14.1%。

分析：疫情升溫挫消費意欲 短期難返疫前水平

景順亞太區（日本除外）全球市場策略師趙耀庭指出，最近的疫情及其導致的封區措施，對家庭支出和消費意欲造成了相當大的打擊，今年消費者支出反彈回疫情前水平的機會在短期內變得渺茫，所有的目光都集中在當局是否會更新「清零」政策；但由於即將舉行的北京冬季奧運會，以及今年秋季召開的5年黨代表大會，當局不太可能改變現時防疫政策。