善用網銀換外幣 方便又划算

撰文：李凱茵

兌換外幣的方法有很多，兌現鈔的話除了銀行分行，也可到信譽良好的找換店。不過，疫情之下不知道何時才能出國旅遊探親，現階段實毋須儲下太多現鈔。再者，雖然個別找換店兌換現鈔的匯率較銀行低，不過找換店卻沒有銀行的龐大分行網絡，如果要專程跨區去低匯水的找換店，即使長者有乘車優惠不至於蝕車費，但對於人生路不熟或行動不便的長者來說，都會成為負擔。

另一個可行方法就是經銀行電匯兌換，把外幣儲存於外幣戶口之中。到了能夠出國旅遊時，就可到銀行分行或外幣櫃員機提取現鈔使用。

先兌換再存外幣戶口 外幣機隨時提現鈔

在銀行經電匯兌換外幣較兌換現鈔的最大好處就是匯率通常較兌換現鈔廉宜。由於銀行不會儲備太多外幣現鈔於分行，兌換外幣現鈔時匯價會較高。以恒生截至1月14日中午的牌價為例，兌每1英鎊現鈔匯價10.889元，但電匯價為10.75元，相差超過1%。

經電匯兌換外幣除了可到分行辦理之外，其實也可以輕鬆地透過網上銀行或銀行的指定流動應用程式進行。只要有銀行的綜合戶口並開立網上銀行服務後，登入以後選擇「外匯」的欄目，按照指示選取支帳戶口，選擇需要兌換的貨幣和輸入金額後，就可以即時辦到。

網上或手機銀行兌換外幣相對到分行辦理的好處，當然就是快捷方便，隨時上網留意價位，吼準合適價格隨時隨地透過電腦或手機就可以完成，毋須特地親身到銀行辦理手續。鑑於現時疫情急轉直下，家中長者或退休人士在許可的情况下減少出外走動總是好事。

對於銀行來說，網上或手機銀行的應用可節省分行的營運成本，為鼓勵客戶使用，很多時候都能見到透過互聯網或智能手機使用銀行服務，會有更多的優惠。除了上述可以較低的電匯價兌換外幣之外，銀行不時提供的兌換點子或高息定存優惠，不少都指明要通過網上或流動銀行才能享用。

其中的例子包括中銀香港的客戶如透過網上或手機銀行兌換指定外幣後，再開立7天或1個月的定存戶口，就可有特優年息，澳元、紐元、英鎊及加元的7天存期高達10厘，人民幣及美元分別有11厘及5厘。另外，招商永隆長期為使用該行指定手機銀行的客戶提供定存優惠利息，例如以10萬元人民幣敍做12個月定存，分行辦理只有年息1.6厘，經流動銀行敍做的則有2.35厘，落袋的利息相差人民幣750元。

小型銀行匯價一般較大行划算

另外，選擇銀行兌換外幣另有地方需要留意，不同銀行的牌價分別可以很大，一般來說小型銀行的匯價都會較大型銀行的划算。再以英鎊為例，匯豐的電匯價為每鎊10.770元，但招商永隆同時段則低見10.709，這個價位甚至比一眾找換行的現鈔兌換價更有競爭力。其他的細行如東亞、大眾、上商、華僑永亨等，電匯價都介乎10.71至10.72的水平，中銀香港、恒生都需要兌至10.75。

另外，臨近農曆新年，家中長輩都想向後輩送上利市，特別是已移居海外或正在留學的子女或孫兒，一封利是滿載濃濃的掛念和暖意。如果長者或退休人士再進一步懂得利用網上銀行進行電匯，可以節省很多手續費。

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[退休綢繆]