經濟
退休綢繆

財富管理

善用網銀換外幣 方便又划算

【明報專訊】生活在互聯網和智能手機主宰的時代，網上服務不但可使生活方便，有些時候甚至會更來得划算。例如兌換外幣，如果懂得使用網上銀行電匯兌換，不但隨時看準適合價位即可兌換，以電匯價兌換匯水更低。小數怕長計，長者及退休人士如能花時間掌握網上銀行的基本用法，絕對值得。

撰文：李凱茵

兌換外幣的方法有很多，兌現鈔的話除了銀行分行，也可到信譽良好的找換店。不過，疫情之下不知道何時才能出國旅遊探親，現階段實毋須儲下太多現鈔。再者，雖然個別找換店兌換現鈔的匯率較銀行低，不過找換店卻沒有銀行的龐大分行網絡，如果要專程跨區去低匯水的找換店，即使長者有乘車優惠不至於蝕車費，但對於人生路不熟或行動不便的長者來說，都會成為負擔。

另一個可行方法就是經銀行電匯兌換，把外幣儲存於外幣戶口之中。到了能夠出國旅遊時，就可到銀行分行或外幣櫃員機提取現鈔使用。

先兌換再存外幣戶口 外幣機隨時提現鈔

在銀行經電匯兌換外幣較兌換現鈔的最大好處就是匯率通常較兌換現鈔廉宜。由於銀行不會儲備太多外幣現鈔於分行，兌換外幣現鈔時匯價會較高。以恒生截至1月14日中午的牌價為例，兌每1英鎊現鈔匯價10.889元，但電匯價為10.75元，相差超過1%。

經電匯兌換外幣除了可到分行辦理之外，其實也可以輕鬆地透過網上銀行或銀行的指定流動應用程式進行。只要有銀行的綜合戶口並開立網上銀行服務後，登入以後選擇「外匯」的欄目，按照指示選取支帳戶口，選擇需要兌換的貨幣和輸入金額後，就可以即時辦到。

網上或手機銀行兌換外幣相對到分行辦理的好處，當然就是快捷方便，隨時上網留意價位，吼準合適價格隨時隨地透過電腦或手機就可以完成，毋須特地親身到銀行辦理手續。鑑於現時疫情急轉直下，家中長者或退休人士在許可的情况下減少出外走動總是好事。

對於銀行來說，網上或手機銀行的應用可節省分行的營運成本，為鼓勵客戶使用，很多時候都能見到透過互聯網或智能手機使用銀行服務，會有更多的優惠。除了上述可以較低的電匯價兌換外幣之外，銀行不時提供的兌換點子或高息定存優惠，不少都指明要通過網上或流動銀行才能享用。

其中的例子包括中銀香港的客戶如透過網上或手機銀行兌換指定外幣後，再開立7天或1個月的定存戶口，就可有特優年息，澳元、紐元、英鎊及加元的7天存期高達10厘，人民幣及美元分別有11厘及5厘。另外，招商永隆長期為使用該行指定手機銀行的客戶提供定存優惠利息，例如以10萬元人民幣敍做12個月定存，分行辦理只有年息1.6厘，經流動銀行敍做的則有2.35厘，落袋的利息相差人民幣750元。

小型銀行匯價一般較大行划算

另外，選擇銀行兌換外幣另有地方需要留意，不同銀行的牌價分別可以很大，一般來說小型銀行的匯價都會較大型銀行的划算。再以英鎊為例，匯豐的電匯價為每鎊10.770元，但招商永隆同時段則低見10.709，這個價位甚至比一眾找換行的現鈔兌換價更有競爭力。其他的細行如東亞、大眾、上商、華僑永亨等，電匯價都介乎10.71至10.72的水平，中銀香港、恒生都需要兌至10.75。

另外，臨近農曆新年，家中長輩都想向後輩送上利市，特別是已移居海外或正在留學的子女或孫兒，一封利是滿載濃濃的掛念和暖意。如果長者或退休人士再進一步懂得利用網上銀行進行電匯，可以節省很多手續費。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[退休綢繆]

上 / 下一篇新聞

HKTVmall 廣告收費料「明減實加」 去年首引非加盟商戶落廣告 公司：佔比達一成
HKTVmall 廣告收費料「明減實加」 去年首引非加盟商戶落廣告 公司：佔比達一成
廣告界：今年港廣告開支升幅望達雙位數
廣告界：今年港廣告開支升幅望達雙位數
商界會計師協會會長盼會員5年增9倍
商界會計師協會會長盼會員5年增9倍
鳳凰美子企股價過低 半年內不糾正即除牌
鳳凰美子企股價過低 半年內不糾正即除牌
銀娛：歡迎博彩條例修訂草案
銀娛：歡迎博彩條例修訂草案
發改委發通知 要求各地促進農曆新年消費
發改委發通知 要求各地促進農曆新年消費
瑞銀財富管理Mark Haefele：上半年看好美股 下半年留意新興市場
瑞銀財富管理Mark Haefele：上半年看好美股 下半年留意新興市場
瑞銀陳志立：中資科網港銀領漲 恒指年底見27000
瑞銀陳志立：中資科網港銀領漲 恒指年底見27000
貝萊德龐文博：調高中國股市評級 留意基建房地產
貝萊德龐文博：調高中國股市評級 留意基建房地產
美今年或只加息2次 實質負利率持續利股樓
美今年或只加息2次 實質負利率持續利股樓
李開復創辦 創智AI客戶相對廣 經調整虧損收窄 爭大型項目拖低毛利率
李開復創辦 創智AI客戶相對廣 經調整虧損收窄 爭大型項目拖低毛利率
「清盤王」籲財困內房重組 稱境外債權人無意趕盡殺絕 促合作渡難關
「清盤王」籲財困內房重組 稱境外債權人無意趕盡殺絕 促合作渡難關
銀行公會主席禤惠儀︰港銀短期加息壓力不大
銀行公會主席禤惠儀︰港銀短期加息壓力不大
安捷利獲溢價15.2%提私有化 總作價近18億元
安捷利獲溢價15.2%提私有化 總作價近18億元
骨傳導耳機 針對中外耳聽障人士
骨傳導耳機 針對中外耳聽障人士
已退休測試者：使用後或重投工作
已退休測試者：使用後或重投工作
改良骨傳導技術 將聲波直接傳入內耳
改良骨傳導技術 將聲波直接傳入內耳
張兆聰：北水南下炒殘股
張兆聰：北水南下炒殘股
李澄幸：買樓收租不算被動收入
李澄幸：買樓收租不算被動收入
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：受惠加息潮 友邦購11857
金子：受惠加息潮 友邦購11857
張兆聰：內地爆疫也拒回落 吼九毛九
張兆聰：內地爆疫也拒回落 吼九毛九
伍禮賢：3大因素支持中海油股價​
伍禮賢：3大因素支持中海油股價​
簡志健、傅可怡：宏川智慧併購能力高 盈利能力強
簡志健、傅可怡：宏川智慧併購能力高 盈利能力強
《幫你格價》：信用卡買年糕享最低43折
《幫你格價》：信用卡買年糕享最低43折
沈永年：內地房產稅料遠低於港差餉
沈永年：內地房產稅料遠低於港差餉
陸振輝：虎年前來個煩惱大掃除
陸振輝：虎年前來個煩惱大掃除
梁振輝：美元見頂利好高波動貨幣
梁振輝：美元見頂利好高波動貨幣
陳大為：美國長債息升得慢 股巿未散
陳大為：美國長債息升得慢 股巿未散
鄒健宏：穩定幣潛在的不穩定風險
鄒健宏：穩定幣潛在的不穩定風險
陸振球：思摩爾跌近重要支持可吸納
陸振球：思摩爾跌近重要支持可吸納
陸振球：美息升美元弱的真正原因
陸振球：美息升美元弱的真正原因
林少陽：通脹暫難降溫 調倉潮料持續
林少陽：通脹暫難降溫 調倉潮料持續
技術取勝：長和升穿100天線
技術取勝：長和升穿100天線
謝偉銓：賦予歷史建築第二生命 帶動社區經齊發展
謝偉銓：賦予歷史建築第二生命 帶動社區經齊發展
李聲揚：估值又再變得重要
李聲揚：估值又再變得重要
蔡金強：2022：光伏裝機大年
蔡金強：2022：光伏裝機大年
徐家健：監管穩定幣的無形之手vs.監管聯匯的有形之手
徐家健：監管穩定幣的無形之手vs.監管聯匯的有形之手
艾雲豪：要學會放棄自我
艾雲豪：要學會放棄自我
李順威：聯儲局須提早縮表嗎？
李順威：聯儲局須提早縮表嗎？
劉思明：港股望再漲 美元弱利新興股巿
劉思明：港股望再漲 美元弱利新興股巿
何啟聰：走勢相對穩定 騰訊吼牛50984
何啟聰：走勢相對穩定 騰訊吼牛50984
瑞銀亞洲：股價新高做淡 匯控可沽21776
瑞銀亞洲：股價新高做淡 匯控可沽21776
摩根大通亞洲：納指考驗百天線 看淡留意沽10290
摩根大通亞洲：納指考驗百天線 看淡留意沽10290
周顯：高通脹下高增長 銀行迎最賺錢時刻
周顯：高通脹下高增長 銀行迎最賺錢時刻
王弼：耐心等待中海油收成
王弼：耐心等待中海油收成
曾淵滄：同系炒高 中遠海運港口勢好
曾淵滄：同系炒高 中遠海運港口勢好
湯文亮：袁教授抗疫法很四川feel
湯文亮：袁教授抗疫法很四川feel
陳永傑：減價成交升 巿底不弱
陳永傑：減價成交升 巿底不弱
廖偉強：納米樓確實有需求
廖偉強：納米樓確實有需求
布少明：內地客偷步入市 豪宅看俏
布少明：內地客偷步入市 豪宅看俏
馬泰陽：疫情反覆 無礙市民置業需求
馬泰陽：疫情反覆 無礙市民置業需求
十大屋苑估價跌 美孚挫逾一成最勁 樓價破頂後回落 業界料新春前疫情發展成關鍵
十大屋苑估價跌 美孚挫逾一成最勁 樓價破頂後回落 業界料新春前疫情發展成關鍵
居屋估值跌幅較少 麗晶2房失守600萬
居屋估值跌幅較少 麗晶2房失守600萬
爵悅庭2房630萬沽 成交價10個月新低
爵悅庭2房630萬沽 成交價10個月新低
本月二手私樓登記 料2800宗近兩年低
本月二手私樓登記 料2800宗近兩年低
映築兩日收逾千票超額14倍 本周內加推
映築兩日收逾千票超額14倍 本周內加推
元朗站上蓋 YOHO Hub戶型多
元朗站上蓋 YOHO Hub戶型多
帝堡城去年66成交 實呎守1.5萬
帝堡城去年66成交 實呎守1.5萬