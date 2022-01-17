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帝堡城去年66成交 實呎守1.5萬

【明報專訊】踏入2022年首半個月，沙田帝堡城已錄得今年首宗二手成交，成交呎價亦能連續兩個月維持逾1.5萬元水平。總結屋苑去年全年共錄66宗二手成交，按年增加20宗或約43%。由於疫情升溫，買家入市意欲大減，地產代理預期，屋苑本月交投量將維持低水平。

明報記者 容婌維

中原副分區營業經理杜文俊表示，帝堡城今年首宗二手成交位於5座低層H室，實用面積547方呎，2房間隔，以852萬元易手，實呎15,576元；原業主2005年以275萬元購入單位，持貨17年，帳面獲利約577萬元，單位期內升值2.1倍。

映灣園實呎不足萬元 1年首見

Omicron變種病毒近期殺入本港，個別業主看淡市場減價沽貨。十大屋苑之一東涌映灣園有業主以實呎低於1萬元沽出手持單位，屬2020年底後、即近1年來首見。美聯高級營業經理楊志霖表示，映灣園本月首10日暫錄5宗成交，其中位於5座低層H室，實用面積956方呎，3房間隔，望開揚樓景，以955萬元易手，實呎僅9990元。原業主2004年260萬元買入，持貨約18年，帳面賺約695萬元或2.67倍。

第一城3房低估價一成易手

踏入新一年市場仍頻錄移民盤劈價成交。美聯物業營業經理鄭志燿表示，沙田第一城33座低層D室，實用面積854方呎、3房套房連工人房間隔，原業主早前已移民，去年10月開價1260萬元放盤，及後累減260萬元或21%，新近以1000萬元易手、實呎11,710元。根據匯豐及中銀兩家銀行最新網上估價，單位值1129萬至1135萬元，即上述新成交價比銀行估價，低最多135萬元或超過一成。不過，原業主2014年11月750萬元購入，持貨逾7年，帳面仍賺250萬元或33%。

雲海4房分層實呎2.7萬 區內新高

樓價回軟下，有自用買家斥大額入市。美聯物業首席助理聯席董事張栢華表示，馬鞍山雲海香海臺3座中層B室，實用面積980方呎，屬4房套房另連工人套房間隔、享海景，原業主起初以2500萬元不連車位放售，及後獲自用買家洽購，協議後以2650萬元連1個車位易手，實呎27041元，創區內二手分層單位呎價新高。原業主2018年2236萬元一手購入上址，當時未連車位。按該屋苑車位現時市值約250萬元計，若以上述成交扣除車位後市值約2400萬元計，帳面獲利約164萬元或約7%。

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