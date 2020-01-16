元朗站上蓋 YOHO Hub戶型多

明報記者 容婌維

攝影 李紹昌

The YOHO Hub樓花期長約15個月，戶型多元化是今期最大賣點，提供1房至4房、合共11款不同間隔單位。至於被視為「樓王」的是「至尊4房」，示範單位以第5座28樓H室為藍本，實用面積1178方呎、4房雙套連儲物房及多用途房間隔。全盤1030伙中僅47伙屬此款單位，佔比僅4.6%。項目自去年12月底開售以來，累沽約410伙，料新春後將再展開大型銷售。

「至尊4房」樓王全盤僅47伙

客飯廳呈長方形，內籠闊落，客廳連接41方呎露台，為住戶提供更大戶外空間，飯廳則連接儲物房及梗廚。儲物房採趟門設計，方便住戶儲物，而在經改動示範單位中，設計師將儲物房牆身拆除，改裝成開放式酒櫃。傳統梗廚則連接多用途房及17方呎工作平台，交樓標準設置煮食爐具、蒸焗爐、雪櫃、洗衣機等家電，提供三邊工作枱面。

11款不同戶型 涵蓋1至4房

至於連裝修示範單位，設計師將交樓標準的廚房重新設計，騰出較多空間擺放二人吧枱；而多用途房設為儲物室。4間睡房均方正，兩間套房均可放置雙人牀，主人套房採大玻璃窗，採光度充足；另一套房設雙邊窗，可留意是，較大一邊窗外為冷氣機平台。

另兩間細房開則相若，可靠牆放置單人牀及衣櫃等家具。單位客廁及套廁均屬「明廁」，惟上述3個浴室中，只有主人房套廁設浴缸。

會所設施方面，The YOHO Hub設雙住客會所，分別為Club Vis、Club Vim，提供大約4萬方呎室內面積、加21萬方呎戶外園林。

根據發展商資料，會所設有雙泳池，包括50米室外泳池及28米室內泳池；另有專為兒童而設的兒童水上樂園，設嬉水池、噴水池、水上滑梯、按摩池等設施。

1200米「YOHO步道」貫穿屋苑

此外，會所設有大型健身室、瑜伽室、室內體育場、桑拿房、宴會廳等設施；戶外位置另設約1200米緩跑徑「YOHO步道」，貫穿整個屋苑。

■有片睇

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