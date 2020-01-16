經濟
睇樓速遞

香港地產

元朗站上蓋 YOHO Hub戶型多

【明報專訊】近30年來積極在元朗擴展物業版圖的新地（0016），旗下YOHO系列已成區內最具指標性的屋苑。當中樓花期長約15個月、作為YOHO壓軸項目的The YOHO Hub B期早前已登場。今期最大亮點，是4幢大廈位於元朗西鐵站上蓋，共提供1030伙，單位實用面積317至1182方呎、涵蓋1房至4房戶型，戶型多元化，其中4房雙套連儲物房及多用途房間隔單位，更屬YOHO系列首見。

明報記者 容婌維

攝影 李紹昌

The YOHO Hub樓花期長約15個月，戶型多元化是今期最大賣點，提供1房至4房、合共11款不同間隔單位。至於被視為「樓王」的是「至尊4房」，示範單位以第5座28樓H室為藍本，實用面積1178方呎、4房雙套連儲物房及多用途房間隔。全盤1030伙中僅47伙屬此款單位，佔比僅4.6%。項目自去年12月底開售以來，累沽約410伙，料新春後將再展開大型銷售。

「至尊4房」樓王全盤僅47伙

客飯廳呈長方形，內籠闊落，客廳連接41方呎露台，為住戶提供更大戶外空間，飯廳則連接儲物房及梗廚。儲物房採趟門設計，方便住戶儲物，而在經改動示範單位中，設計師將儲物房牆身拆除，改裝成開放式酒櫃。傳統梗廚則連接多用途房及17方呎工作平台，交樓標準設置煮食爐具、蒸焗爐、雪櫃、洗衣機等家電，提供三邊工作枱面。

11款不同戶型 涵蓋1至4房

至於連裝修示範單位，設計師將交樓標準的廚房重新設計，騰出較多空間擺放二人吧枱；而多用途房設為儲物室。4間睡房均方正，兩間套房均可放置雙人牀，主人套房採大玻璃窗，採光度充足；另一套房設雙邊窗，可留意是，較大一邊窗外為冷氣機平台。

另兩間細房開則相若，可靠牆放置單人牀及衣櫃等家具。單位客廁及套廁均屬「明廁」，惟上述3個浴室中，只有主人房套廁設浴缸。

會所設施方面，The YOHO Hub設雙住客會所，分別為Club Vis、Club Vim，提供大約4萬方呎室內面積、加21萬方呎戶外園林。

根據發展商資料，會所設有雙泳池，包括50米室外泳池及28米室內泳池；另有專為兒童而設的兒童水上樂園，設嬉水池、噴水池、水上滑梯、按摩池等設施。

1200米「YOHO步道」貫穿屋苑

此外，會所設有大型健身室、瑜伽室、室內體育場、桑拿房、宴會廳等設施；戶外位置另設約1200米緩跑徑「YOHO步道」，貫穿整個屋苑。

■有片睇

如欲觀看更多示範單位實况，可登入明報財經網：

mpfinance.com

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[睇樓速遞]

上 / 下一篇新聞

HKTVmall 廣告收費料「明減實加」 去年首引非加盟商戶落廣告 公司：佔比達一成
HKTVmall 廣告收費料「明減實加」 去年首引非加盟商戶落廣告 公司：佔比達一成
廣告界：今年港廣告開支升幅望達雙位數
廣告界：今年港廣告開支升幅望達雙位數
商界會計師協會會長盼會員5年增9倍
商界會計師協會會長盼會員5年增9倍
鳳凰美子企股價過低 半年內不糾正即除牌
鳳凰美子企股價過低 半年內不糾正即除牌
銀娛：歡迎博彩條例修訂草案
銀娛：歡迎博彩條例修訂草案
發改委發通知 要求各地促進農曆新年消費
發改委發通知 要求各地促進農曆新年消費
瑞銀財富管理Mark Haefele：上半年看好美股 下半年留意新興市場
瑞銀財富管理Mark Haefele：上半年看好美股 下半年留意新興市場
瑞銀陳志立：中資科網港銀領漲 恒指年底見27000
瑞銀陳志立：中資科網港銀領漲 恒指年底見27000
貝萊德龐文博：調高中國股市評級 留意基建房地產
貝萊德龐文博：調高中國股市評級 留意基建房地產
美今年或只加息2次 實質負利率持續利股樓
美今年或只加息2次 實質負利率持續利股樓
李開復創辦 創智AI客戶相對廣 經調整虧損收窄 爭大型項目拖低毛利率
李開復創辦 創智AI客戶相對廣 經調整虧損收窄 爭大型項目拖低毛利率
「清盤王」籲財困內房重組 稱境外債權人無意趕盡殺絕 促合作渡難關
「清盤王」籲財困內房重組 稱境外債權人無意趕盡殺絕 促合作渡難關
銀行公會主席禤惠儀︰港銀短期加息壓力不大
銀行公會主席禤惠儀︰港銀短期加息壓力不大
安捷利獲溢價15.2%提私有化 總作價近18億元
安捷利獲溢價15.2%提私有化 總作價近18億元
骨傳導耳機 針對中外耳聽障人士
骨傳導耳機 針對中外耳聽障人士
已退休測試者：使用後或重投工作
已退休測試者：使用後或重投工作
改良骨傳導技術 將聲波直接傳入內耳
改良骨傳導技術 將聲波直接傳入內耳
張兆聰：北水南下炒殘股
張兆聰：北水南下炒殘股
李澄幸：買樓收租不算被動收入
李澄幸：買樓收租不算被動收入
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：受惠加息潮 友邦購11857
金子：受惠加息潮 友邦購11857
張兆聰：內地爆疫也拒回落 吼九毛九
張兆聰：內地爆疫也拒回落 吼九毛九
伍禮賢：3大因素支持中海油股價​
伍禮賢：3大因素支持中海油股價​
簡志健、傅可怡：宏川智慧併購能力高 盈利能力強
簡志健、傅可怡：宏川智慧併購能力高 盈利能力強
《幫你格價》：信用卡買年糕享最低43折
《幫你格價》：信用卡買年糕享最低43折
沈永年：內地房產稅料遠低於港差餉
沈永年：內地房產稅料遠低於港差餉
陸振輝：虎年前來個煩惱大掃除
陸振輝：虎年前來個煩惱大掃除
梁振輝：美元見頂利好高波動貨幣
梁振輝：美元見頂利好高波動貨幣
陳大為：美國長債息升得慢 股巿未散
陳大為：美國長債息升得慢 股巿未散
鄒健宏：穩定幣潛在的不穩定風險
鄒健宏：穩定幣潛在的不穩定風險
陸振球：思摩爾跌近重要支持可吸納
陸振球：思摩爾跌近重要支持可吸納
陸振球：美息升美元弱的真正原因
陸振球：美息升美元弱的真正原因
林少陽：通脹暫難降溫 調倉潮料持續
林少陽：通脹暫難降溫 調倉潮料持續
技術取勝：長和升穿100天線
技術取勝：長和升穿100天線
謝偉銓：賦予歷史建築第二生命 帶動社區經齊發展
謝偉銓：賦予歷史建築第二生命 帶動社區經齊發展
李聲揚：估值又再變得重要
李聲揚：估值又再變得重要
蔡金強：2022：光伏裝機大年
蔡金強：2022：光伏裝機大年
徐家健：監管穩定幣的無形之手vs.監管聯匯的有形之手
徐家健：監管穩定幣的無形之手vs.監管聯匯的有形之手
艾雲豪：要學會放棄自我
艾雲豪：要學會放棄自我
李順威：聯儲局須提早縮表嗎？
李順威：聯儲局須提早縮表嗎？
劉思明：港股望再漲 美元弱利新興股巿
劉思明：港股望再漲 美元弱利新興股巿
何啟聰：走勢相對穩定 騰訊吼牛50984
何啟聰：走勢相對穩定 騰訊吼牛50984
瑞銀亞洲：股價新高做淡 匯控可沽21776
瑞銀亞洲：股價新高做淡 匯控可沽21776
摩根大通亞洲：納指考驗百天線 看淡留意沽10290
摩根大通亞洲：納指考驗百天線 看淡留意沽10290
周顯：高通脹下高增長 銀行迎最賺錢時刻
周顯：高通脹下高增長 銀行迎最賺錢時刻
王弼：耐心等待中海油收成
王弼：耐心等待中海油收成
曾淵滄：同系炒高 中遠海運港口勢好
曾淵滄：同系炒高 中遠海運港口勢好
湯文亮：袁教授抗疫法很四川feel
湯文亮：袁教授抗疫法很四川feel
陳永傑：減價成交升 巿底不弱
陳永傑：減價成交升 巿底不弱
廖偉強：納米樓確實有需求
廖偉強：納米樓確實有需求
布少明：內地客偷步入市 豪宅看俏
布少明：內地客偷步入市 豪宅看俏
馬泰陽：疫情反覆 無礙市民置業需求
馬泰陽：疫情反覆 無礙市民置業需求
十大屋苑估價跌 美孚挫逾一成最勁 樓價破頂後回落 業界料新春前疫情發展成關鍵
十大屋苑估價跌 美孚挫逾一成最勁 樓價破頂後回落 業界料新春前疫情發展成關鍵
居屋估值跌幅較少 麗晶2房失守600萬
居屋估值跌幅較少 麗晶2房失守600萬
爵悅庭2房630萬沽 成交價10個月新低
爵悅庭2房630萬沽 成交價10個月新低
本月二手私樓登記 料2800宗近兩年低
本月二手私樓登記 料2800宗近兩年低
映築兩日收逾千票超額14倍 本周內加推
映築兩日收逾千票超額14倍 本周內加推
帝堡城去年66成交 實呎守1.5萬
帝堡城去年66成交 實呎守1.5萬
善用網銀換外幣 方便又划算
善用網銀換外幣 方便又划算