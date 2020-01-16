居屋估值跌幅較少 麗晶2房失守600萬

本報自2012年起，挑選十大居屋屋苑（以已補價計算），包括筲箕灣東熹苑、鰂魚涌康山花園、旺角富榮花園、九龍灣麗晶花園、鑽石山龍蟠苑、沙田富嘉花園、馬鞍山錦豐苑、青衣青華苑、屯門兆康苑及將軍澳廣明苑共20個單位，透過匯豐銀行、中銀香港進行網上估價，共40個估價個案。綜合上述40宗估值個案，有19宗或約一半較去年第3季估值下跌，跌幅介乎0.1%至7.3%。其中九龍灣麗晶花園10座低層D室，實用面積450方呎，2房間隔，中銀估值由去年10月的632萬元，實呎14,044元，降至最新586萬元，實呎13,022元，跌幅約7.3%。根據匯豐估價，將軍澳廣明苑D座中層11室，實用面積601方呎3房間隔，最新估值為732萬元、實呎12,180元，較去年第3季770萬元、實呎12,812元跌近5％。

東熹苑2房估值逆市升5%

估值個案中有三成、即12宗估值維持去年10月水平；另外，有9宗估值個案逆市回升，升幅由0.4%至5.2%。升幅最多的單位為筲箕灣東熹苑D座高層08室，實用面積538方呎2房間隔，據中銀估值，單位去年第3季估值714萬元，實呎13,271元，上升至最新751萬元、實呎13,959元，升幅約5.2%。

富嘉2房估值一年升逾一成

按年方面，十大居屋40個估價個案中，38個或95%估值較去年同期上升，升幅由0.7%至10.7%。據匯豐估價，沙田大圍富嘉花園1座低層C室，實用面積426方呎2房戶，估值由去年1月的553萬元、實呎12,981元，上升至最新612萬元、實呎14,366元，升幅達10.7%。