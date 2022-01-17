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十大屋苑估價跌 美孚挫逾一成最勁 樓價破頂後回落 業界料新春前疫情發展成關鍵

【明報專訊】雖然去年疫情穩定，帶動差餉物業估署售價指數於去年9月破頂，不過適值年底傳統樓市淡季，銀行估值亦偏軟。本報抽取十大屋苑60個最新估值個案，當中近八成單位較去年第3季高位回調，其中荔枝角老牌屋苑美孚新邨一個4房大單位，由去年最高估值達2143萬元，大幅下跌至1873萬元，估值蒸發270萬元或近13%（見表1）。隨着Omicron近月殺入本港，有業界表示，未來一至兩周、即新春前的疫情發展將影響今季樓價走勢。

明報記者 容婌維

自2012年起，本報挑選十大屋苑共20個單位，透過匯豐銀行、中銀香港及恒生銀行進行網上估價，合共60個估價個案。本報最新統計顯示，該60個估價個案中，有46個、即近八成估值，從去年第3季最高估值回落，其中近月連錄多宗罕見蝕讓的美孚新邨，部分單位估值由高位大幅下調。位於2期百老匯街44號高層A室，實用面積1435方呎，4房間隔，去年第3季估值一度高見2143萬元，實呎14,934元，但最新恒生估值已大幅回落至1873萬元，實呎13,052元，即一季估值大減270萬元或近13%，不但低於去年初估值1999萬元，實呎13,930元，亦為近年新低水平。

去年美孚4房最高估值達2143萬

事實上，去年第4季美孚新邨曾錄得多宗蝕讓，其中一宗連辣稅易手勁蝕個案更令市場嘩然。3期吉利徑8號中層C室，實用面積509方呎，2房間隔，望內園景，以730萬元易手，實呎14,342元。原業主2020年底以733萬元購入，當時持貨不足一年，帳面蝕3萬元，惟需支付15%額印稅（SSD），即涉約109.5萬元，連同使費計料實蝕約150萬元，代理指該單位為屋苑近年最大宗蝕讓個案。

新都城2房估值每呎失守2萬元

此外，由去年估值高位回落近一成的還有將軍澳新都城，其中新都城1期4座中層C室，實用面積364方呎，2房間隔，估值由去年第3季高達732萬元、實呎20,110元，下跌至最新670萬元、實呎18,407元，跌幅約8.5％，並重返去年5月673萬元水平。一向抗跌力較強的鰂魚涌太古城特色戶，估值亦有所回落，其中位於春櫻閣頂層海景複式戶，實用面積1277方呎，3房1套間隔、另設平台及天台，中銀最新估價為3526萬元、實呎27,612元，較去年10月估值3820萬元、實呎29,913元跌近8％。同區康怡花園P座中層15室，實用面積461方呎的2房戶，匯豐最新估值由去年第3季的954萬元、實呎20,694元，下跌至905萬元、實呎約19,631元，跌幅達5.1％。

中原按揭經紀董事總經理王美鳳表示，上述估值表現主要反映去年第4季市况，估值下降主因臨近年底交投較少以及成交價偏低，近日疫情反覆所引致的影響將於兩至三周後反映。她續稱，業界本來預計今年首季樓價將先回軟後企穩，但Omicron疫情為樓市帶來變數，估計未來一至兩周、即新春前疫情發展將成為今年首季樓價走勢的關鍵因素。

相關字詞﹕康怡花園 新都城 美孚新邨 十大屋苑 銀行估價

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