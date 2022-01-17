馬泰陽：疫情反覆 無礙市民置業需求

疫下部分業主願擴議價空間

雖然新一年隨即迎來第五波疫情，但其實對樓市的影響有限。新盤方面，主力銷售新盤餘貨；事實上，市場早已習慣在疫情下推出新盤，加上發展商亦安排防疫措施，因此，多個發展商亦按照步伐，如常推出新盤。

二手方面，雖然有業主暫停睇樓，甚至「封盤」的情况，不過由於本港市民逐漸建立先網上搵樓再實體睇樓的置業習慣，加上網上有很多「睇樓KOL」，以專業角度介紹單位，給準買家有置身現場的感覺。而且在疫情下有部分業主亦願意擴大議價空間，吸引不少的準買家在二手市場裏「尋寶」，在一定程度上，反而為買家提供了一個入市機會。在疫情期間，市民的防疫意識早已加強，而且近兩年市民在網上睇樓的需求持續增加，相當第五波的疫情對樓市影響有限。同時，因應疫情持續，港置近年積極加強網站及手機應用程式的功能，以用家為主的角度，協助客戶於網上輕鬆放盤搵樓，客戶提供線上線下，全方位的置業渠道。

雖然疫情反覆，但無損買家對後市信心。經歷逾兩年抗疫，不少人已適應疫下新常態，樓價在疫情陰霾下仍力保不失，可見樓市硬淨，故疫情走勢對市民入市的信心暫時影響不大。

香港置業營運總監及九龍區董事

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[馬泰陽]