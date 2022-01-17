廖偉強：納米樓確實有需求

至於一些收入比基層為高，但又說不上是富裕中產的市民，可能未有條件入住公營房屋，他們有些有能力的當然會買樓，餘下的唯有選擇租住房屋。發展商有見及此，便將貨就價去滿足這個階層的置業需求。

納米樓常被詬病為不健康的住屋環境，於是最近特首宣布於新一季政府賣地計劃中，首次引入規定最低面積的措施，據此將會把屯門一幅住宅用地規限興建面積不可小於280平方呎的單位，有關計劃只限政府推出的土地，私人重建的單位則不受限制。

較易上車 具市場價值

正所謂沒有需求便沒有供應，幾年前納米樓應運而生，很多人並不看好，認為只是短暫的需求，不足以形成市場，但實際情况卻不然，納米樓其實有很多支持者，每次有新供應均能被迅速消化，比大單位更易售出，可見樓價的確難以負擔，想擁有獨立私人空間的只能從納米樓入手。納米樓價格大多在800萬元以下，首置身分入市只需一成的首期，確實較易上車，形成納米樓有市場的價值。

筆者認為政府在未有足夠土地及單位供應、加上樓價高企，想市民享受更大居住空間是不切實際。只有土地供應充足，樓價返回更多人可負擔水平，發展商自然會增加單位面積，那時市民才能真正受惠。

利嘉閣地產總裁

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[廖偉強]