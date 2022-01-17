陳永傑：減價成交升 巿底不弱

世界投資市場 樓市續受擁戴

接近農曆新年，投資氣氛又不佳，買家紛紛採取守勢不肯主動出擊，部分投資市場變得交投薄弱，樓市股市亦然。樓市淡風吹起不過幾天，部分二手樓業主不再叫價強硬，願意減價售樓，即時引來買家出來承接，二手樓市成交急促反彈。

去年世界各大城市樓市及股市，表現不俗，都有顯著升幅，例如美國去年首3季，都是節節上升，反映樓市在世界投資市場之中，繼續得到擁戴。本港樓市升幅溫和，也屬於有升幅行列的一員，成績比較港股全年大跌14%好得多。

住屋的實用性比較多，既可投資，也可自用或出租，能夠解決人類居住問題，所以，近年來樓市備受投資者追捧。最近美國加息及縮表步伐似乎愈來愈快，對於住宅投資者也是一個影響。

不過，投資住屋是一個長線計劃，長達二三十年的大項目，必然會經歷加減息周期，不可能只有低息沒有加息。儘管加息會加重供樓成本，但人類始終要居住，加息周期是免不了。最重要投資者量力而為，不作過度借貸，便能夠應付到加息的壓力，同時解決到居住的問題，一舉兩得。

投資股市比較靈活，但亦比較被動難以掌握，去年報跌的股票亦有一定數目，令投資者損手。買樓實用，難怪樓市有一定捧的場客。

中原地產亞太區住宅部總裁

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[陳永傑]