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經濟
2022年1月17日星期一
葉創成 技術取勝
投資策略
HKTVmall 廣告收費料「明減實加」 去年首引非加盟商戶落廣告 公司：佔比達一成
廣告界：今年港廣告開支升幅望達雙位數
商界會計師協會會長盼會員5年增9倍
鳳凰美子企股價過低 半年內不糾正即除牌
銀娛：歡迎博彩條例修訂草案
發改委發通知 要求各地促進農曆新年消費
瑞銀財富管理Mark Haefele：上半年看好美股 下半年留意新興市場
瑞銀陳志立：中資科網港銀領漲 恒指年底見27000
貝萊德龐文博：調高中國股市評級 留意基建房地產
美今年或只加息2次 實質負利率持續利股樓
李開復創辦 創智AI客戶相對廣 經調整虧損收窄 爭大型項目拖低毛利率
「清盤王」籲財困內房重組 稱境外債權人無意趕盡殺絕 促合作渡難關
銀行公會主席禤惠儀︰港銀短期加息壓力不大
安捷利獲溢價15.2%提私有化 總作價近18億元
骨傳導耳機 針對中外耳聽障人士
已退休測試者：使用後或重投工作
改良骨傳導技術 將聲波直接傳入內耳
張兆聰：北水南下炒殘股
李澄幸：買樓收租不算被動收入
環球經濟數據
金子：受惠加息潮 友邦購11857
張兆聰：內地爆疫也拒回落 吼九毛九
伍禮賢：3大因素支持中海油股價
簡志健、傅可怡：宏川智慧併購能力高 盈利能力強
《幫你格價》：信用卡買年糕享最低43折
沈永年：內地房產稅料遠低於港差餉
陸振輝：虎年前來個煩惱大掃除
梁振輝：美元見頂利好高波動貨幣
陳大為：美國長債息升得慢 股巿未散
鄒健宏：穩定幣潛在的不穩定風險
陸振球：思摩爾跌近重要支持可吸納
陸振球：美息升美元弱的真正原因
林少陽：通脹暫難降溫 調倉潮料持續
技術取勝：長和升穿100天線
謝偉銓：賦予歷史建築第二生命 帶動社區經齊發展
李聲揚：估值又再變得重要
蔡金強：2022：光伏裝機大年
徐家健：監管穩定幣的無形之手vs.監管聯匯的有形之手
艾雲豪：要學會放棄自我
李順威：聯儲局須提早縮表嗎？
劉思明：港股望再漲 美元弱利新興股巿
何啟聰：走勢相對穩定 騰訊吼牛50984
瑞銀亞洲：股價新高做淡 匯控可沽21776
摩根大通亞洲：納指考驗百天線 看淡留意沽10290
周顯：高通脹下高增長 銀行迎最賺錢時刻
王弼：耐心等待中海油收成
曾淵滄：同系炒高 中遠海運港口勢好
湯文亮：袁教授抗疫法很四川feel
陳永傑：減價成交升 巿底不弱
廖偉強：納米樓確實有需求
布少明：內地客偷步入市 豪宅看俏
馬泰陽：疫情反覆 無礙市民置業需求
十大屋苑估價跌 美孚挫逾一成最勁 樓價破頂後回落 業界料新春前疫情發展成關鍵
居屋估值跌幅較少 麗晶2房失守600萬
爵悅庭2房630萬沽 成交價10個月新低
本月二手私樓登記 料2800宗近兩年低
映築兩日收逾千票超額14倍 本周內加推
元朗站上蓋 YOHO Hub戶型多
帝堡城去年66成交 實呎守1.5萬
善用網銀換外幣 方便又划算
技術取勝：長和升穿100天線
【明報專訊】中銀香港沿10天線上升（圖）
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安捷利獲溢價15.2%提私有化 總作價近18億元
骨傳導耳機 針對中外耳聽障人士
已退休測試者：使用後或重投工作
改良骨傳導技術 將聲波直接傳入內耳
張兆聰：北水南下炒殘股
李澄幸：買樓收租不算被動收入
環球經濟數據
金子：受惠加息潮 友邦購11857
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伍禮賢：3大因素支持中海油股價
簡志健、傅可怡：宏川智慧併購能力高 盈利能力強
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沈永年：內地房產稅料遠低於港差餉
陸振輝：虎年前來個煩惱大掃除
梁振輝：美元見頂利好高波動貨幣
陳大為：美國長債息升得慢 股巿未散
鄒健宏：穩定幣潛在的不穩定風險
陸振球：思摩爾跌近重要支持可吸納
陸振球：美息升美元弱的真正原因
林少陽：通脹暫難降溫 調倉潮料持續
技術取勝：長和升穿100天線
謝偉銓：賦予歷史建築第二生命 帶動社區經齊發展
李聲揚：估值又再變得重要
蔡金強：2022：光伏裝機大年
徐家健：監管穩定幣的無形之手vs.監管聯匯的有形之手
艾雲豪：要學會放棄自我
李順威：聯儲局須提早縮表嗎？
劉思明：港股望再漲 美元弱利新興股巿
何啟聰：走勢相對穩定 騰訊吼牛50984
瑞銀亞洲：股價新高做淡 匯控可沽21776
摩根大通亞洲：納指考驗百天線 看淡留意沽10290
周顯：高通脹下高增長 銀行迎最賺錢時刻
王弼：耐心等待中海油收成
曾淵滄：同系炒高 中遠海運港口勢好
湯文亮：袁教授抗疫法很四川feel
陳永傑：減價成交升 巿底不弱
廖偉強：納米樓確實有需求
布少明：內地客偷步入市 豪宅看俏
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十大屋苑估價跌 美孚挫逾一成最勁 樓價破頂後回落 業界料新春前疫情發展成關鍵
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