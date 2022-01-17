鄒健宏：穩定幣潛在的不穩定風險

聚會移師元宇宙 可降染疫風險

說時遲、那時快，金管局上周發布一份關於加密資產和穩定幣的討論文件，並邀請業界和公眾就有關的監管模式提出意見。金管局總裁余偉文指加密資產的迅速發展，尤其是穩定幣，可能為貨幣和金融穩定帶來風險，並主動向業界和公眾分享金管局的想法，同時歡迎持份者提出意見，他預告未來會制訂一個風險為本、務實和靈活的監管制度。究竟穩定幣如何帶來不穩定風險？幣圈和業界的意見又能否左右大局？一切拭目以待。

USDT要儲存1美元的法定貨幣來擔保

與此同時，我們首先認識何謂 「穩定幣」（Stablecoin）。眾所周知，比特幣、以太幣等多數的虛擬貨幣，價值波動都極大，所以在支付應用上難以普及，從而催生另一類以「價值穩定」為號召的加密貨幣並稱作「穩定幣」；此類貨幣藉由穩定資產作支撐以維持價值穩定。舉例以最流行的美元穩定幣（USDT）來說，每一枚 USDT背後都要儲存1美元的法定貨幣來擔保，以維持相當於 1 美元的價格，更可以隨時兌換為美元，又或以加密貨幣方式進行交易；好處是速度快、手續費低及可以跨境交易。

基於上述原因，「穩定幣」通常會作為交易的媒介及避險的資產，同時卻帶來了潛在的隱憂。首先穩定幣沒有公開監管，即使由中心化機構發行及以1比1法幣作擔保，但也沒有辦法確定那些擔保品是否存在，儲備量有沒有跟發行量相當。當中最大交易量的發行機構Tether曾被發現改動USDT儲備支持政策內容，由「法幣」改為「儲備金」。穩定幣在市場上其實並不算穩定，更有在24小時內錄得30%差價的記錄。另由於需要大量存積法幣，更有可能被沽空及做成擠提的風險。

穩定幣有被沽空及擠提風險

港府如何出招？幣圈市場如何對應？暫時仍是未知之數。推出港元穩定幣由法定機構監管，又或禁止非專業投資者參與等政策會否出籠，消息估計7月會有結果。試過先ban總好過未試就驚，推動科技向前發展，達官貴人及平民百姓應當齊齊參與，一起把不穩定的市場變為穩定。

香港數碼資產學會幹事

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[鄒健宏 加密解碼]