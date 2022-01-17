梁振輝：美元見頂利好高波動貨幣

上周美國公布的通脹數據雖然非常強勁，但市場早已有所預期，美元反而在數據後走普遍下跌，表明外匯市場或正處於修正階段，聯儲局的鷹派預期或已被消化，而美元長倉過度延伸亦是一個問題。美元存在很快出現中期頂部的風險，但我們懷疑目前的走勢有可能只是定義美元見頂過程中的幾個波動走勢之一。

地緣政治或誘發美元避險需求

在美元長倉能夠奪回優勢並且央行政策分歧的現實再次佔據主導地位之前，美元短期走勢可能會先行向下發展。地緣政治緊張局勢可能引發避險性質的美元走強。

歐元兌美元保持韌性，我們認為資金流出美國並流入全球股市（納斯達克指數相比STOXX 50指數表現欠佳）也可能是歐元兌美元近期表現優異的驅動因素。該貨幣組合的下一個障礙可能在1.1500/25。圍繞俄羅斯和烏克蘭的事態發展也值得關注。

美元兌日圓於112.50有支持

在美元走低的背景下，我們對高波動貨幣將會表現良好的預期似乎正在逐步兌現。加元、英鎊和澳元走勢領漲。由於動能強勁，英鎊兌美元和美元兌加元近期有可能會先行分別走向1.38和1.24水平，然後才盤整。澳元短倉可能為澳元兌美元推向預期的0.74附近的強勁阻力位提供更強的助力。

估值便宜及超賣的日圓也出現了反彈，美元兌日圓跌破115.50後料將推向我們預期的下一個支持位113.50至114.00，而112.50的支持位仍是美元兌日圓保持升勢的關鍵水平。

渣打香港財富管理投資策略主管

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[梁振輝 匯市前瞻]