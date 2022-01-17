陸振輝：虎年前來個煩惱大掃除

丟掉雜物。長期存放不用的物品，不僅佔用空間，還會影響身心健康。破舊的可以直接丟掉，不要覺得可惜；還能使用的可以送給人，做到物盡其用。

丟掉過去。過於沉溺在過去，容易讓人消沉悲觀，世上並沒有後悔藥，計較過去又有什麼用呢？不如珍惜當下的美好時光，善待如今的自己，那人生可以每天都很快樂！

丟掉煩惱。每個人都會有煩惱，但只要學會平靜地接受、坦然地面對，當陽光照進心內，那所有的煩惱都會煙消雲散。

丟掉壓力。退休的本意就是休息，但很多退休者還是放不下，要為下一代而操心，其實每個人都有自己的困難，兒孫的路，始終都是他們自己走才行。

丟掉自卑。退休者覺得自己老了、不中用了，這其實是一種自卑感，很容易會損害健康。要有一顆强大的內心去換一個角度、換一種想法，就可以找到適合自己的位置和價值。

丟掉猶豫。昨天不可能回去，明天尚未到來，應該要去擴展生命的闊度。再不趁着當下去實現夢想，機會就會稍縱即逝了。

丟掉年齡。衰老是自然規律，誰也不能違背。但只要保持一顆「不老童心」，每天把自己打扮得漂亮瀟灑，就會過得輕鬆愉快。

來，一起大掃除吧！

《退休做中產》及《大灣區優質生活退休指南》作者

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[陸振輝 優游歲月]