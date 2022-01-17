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《幫你格價》：信用卡買年糕享最低43折

【明報專訊】尚有兩星期就是農曆新年，在疫情影響下，上周特首林鄭月娥表示將會禁堂食至年初三，有見及此，不少商戶及餐廳推出信用卡優惠，提早預訂盆菜、年糕及其他應節食品都可享優惠。另外，疫情影響下不少信用卡申請門檻下降，但同時享有多重優惠，有意申請應把握機會。

明報記者 黃清瑤

匯豐信用卡與多家餐廳或商戶合作，持卡人購買賀年糕點及食品可享折扣優惠，當中由即日至1月26日，在香港美心購買各款賀年糕點、美心特瘦臘腸禮盒、曲奇禮盒等，可享7折優惠。另又可以獎賞錢免費換購，如可以111.3元獎賞錢換購美心椰汁年糕。由即日至1月26日，在翠園購買各款賀年糕點、蛋卷及曲奇禮盒可享7折優惠。由即日至1月28日，於九龍香格里拉大酒店選購中式糕點並以白金卡或以上級別的信用卡簽帳，可享85折優惠；其他信用卡持有人，可享9折優惠。

匯豐信用卡合作商戶最多

現時，匯豐推出9款信用卡，當中匯豐匯財金卡、匯豐銀聯雙幣信用卡年薪要求僅為6萬元，匯豐白金Visa卡年薪要求為15萬元或以上，3張信用卡都可享2.4%回贈，即4.17元可換1「亞洲萬里通」里數。

如果申請人是「里數黨」，又可考慮匯豐EveryMile信用卡，指定日常消費可享低至每簽帳2元1里，但年薪要求為24萬元。EveryMile信用卡的特點是可免費使用香港及海外機場貴賓候機室服務或指定機場食肆之免費餐飲服務，每年合共6次。另外，與家人旅遊亦可享受免費多程旅遊保險。

申請門檻最高的是匯豐Visa Signature卡，年薪要求為36萬元，即月入至少為3萬港元，持卡人可享高達5.6%回贈，相當於2.78元1里。另在香港尖沙嘴凱悅酒店咖啡廳、希戈餐廳、凱悅軒用饍可享85折優惠；香港半島酒店大堂茶座、露台餐廳、吉地士、瑞樵閣及Felix餐廳用饍可享9折優惠。

買米芝蓮推薦食府糕點 可用運通卡

國金軒是米芝蓮推薦食府之一，其金箔燕窩花香椰汁凍糕入口清香，甜而不膩並滲透陣陣椰汁香氣，椰汁凍糕原價為468元，由即日至1月19日以美國運通卡購買可享79折，於1月20日至31日購買僅可享9折。其他糕點如黑松露純素山藥糕、巴馬金腿蘿蔔糕、沖繩黑糖椰汁年糕都可享折扣優惠。翠亨邨是另一間本地米芝蓮推介粵菜食府，由即日至1月19日以美國運通卡購買賀年糕點可享78折，於1月20日至31日購買僅可享85折。

美國運通卡有約20張之多，如想免費享用機場貴賓候機室，可選美國運通白金卡及美國運通Explorer信用卡，持有美國運通白金卡人士，可於全球超過130個國家享用逾1200間機場貴賓候機室，信用卡年費為7800元；有美國運通Explorer信用卡人士，可免費享用環亞機場貴賓候機室，年費為1800元。

如以建行亞洲信用卡在鴻福堂購買賀年糕點，可享最低43折，金腿瑤柱蘿蔔糕禮券(1張)(750克)及燕窩楊枝甘露糕禮券(1張)(700克)原價為360元，43折後價格為152元；桂花蔗汁馬蹄糕禮券(1張)(750克)及沖繩海鹽瑤柱芋頭糕禮券(1張)(750克)原價為360元，同樣可享43折優惠。此外，其他產品如自家湯套票、藥製龜苓膏套票、豬腳薑醋禮券及有機滴雞精禮卡都可享折扣優惠。由即日至1月21日，填寫網上表格購買鴻福堂賀年糕品或套票，除可享折扣優惠，訂購每滿1000元，即送50元禮券1張，如此類推。

花旗銀行聯利苑推獨家優惠

花旗銀行則與利苑合作並推出獨家優惠，即日起至1月30日，以Citi信用卡購買各款年糕可享95折；另外，由即日起至2022年12月31日，以Citi ULTIMA、Citi Prestige信用卡、Citi PremierMiles信用卡及Citi Cash Back信用卡於利苑消費滿2000元，可獲200元利苑現金券。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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