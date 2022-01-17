經濟
簡志健、傅可怡 明智博立

投資策略

簡志健、傅可怡：宏川智慧併購能力高 盈利能力強

【明報專訊】石化倉儲可以說是傳統倉儲行業中最吸引的，因為是一個剛需強，進入門檻壁壘高的行業。只要選址地理位置佳，儲罐罐容愈多，便愈能一直賺錢。宏川智慧（深：002930）是一家石化倉儲公司，是民營液態石化倉儲的龍頭，自2018年上市以來快速擴張，經營穩定，盈利能力強。

橫向收購成高性價比發展方法

一般而言，公司要發展便需要獲取稀缺的碼頭資源和獲取當地政府的信任及牌照的審批，因為石化屬於危險品，因此在安全和環保方面有很嚴的監管。由於從建設儲罐碼頭到正式運營的過程可能要長達6年，所以依靠橫向擴張、收購現有碼頭儲罐資源，是公司發展方案中「性價比」最高的方法。目前該行業格局分散，競爭對手收購意向弱，因此收購的競爭環境良好，併購空間較為廣闊。管理層曾表達未來想要做到寡頭壟斷的目標。

宏川智慧是目前該行業中最積極做橫向併購的公司，每年都會提前做好往後的收購計劃，有着穩定的收購步伐。自上市以來便開始通過收購競爭對手或收購建設及經營不善的資源去擴大自家控制的罐容，從2018年的132.23萬立方米到最新的275萬立方米。

昔日平均出租率達八成

再加上明年預料能有335萬立方米的控制罐容，公司預料能實現在2024年達到500萬立方米的目標。在經營穩定上，儘管油價波動，公司過去2015至2019年平均出租率也能達到82%至84%，因此預計長期的出租率也能維持這個水平。

宏川智慧在收購資產的能力上很強，到目前為止也沒有出售過併購後的資產，因為要是眼光不好，收購了地理位置不好的儲罐碼頭便會轉手困難。除了選址和交易價做好外，收購後的整合和營運能力也很重要。出租率達到50%以上是收購資產後實現盈虧平衡的一個指標，宏川過去曾把其收購的一個目標從收購前30%出租率提升到目前70%以上的出租率。它通過中心化的管理架構，現有客戶資源引流和共享運營成本等方式去提升併購標的運營效率。

獨創通存通兌服務 間接增加罐容

宏川更獨創了通存通兌的服務，意思是讓客戶把其中一些高出租率庫區的貨存放到低出租率庫區，但在高出租率庫區那裏取貨。這樣相當於間接地增加了高人氣庫區的罐容，同時又能引流到低出租率的庫區。這也是其他同行業公司難以複製的服務，因為它需要有足夠的庫區規模，同時它的產品規格是需要標準化，而現有的其他公司沒有像宏川那樣地理相近的庫區碼頭儲罐建設。

該公司的併購和運營能力是行內頂尖，但由於有70%的併購資金是依賴銀行的長期貸款，因此未來併購速度的可持續性和債務風險也是必要考慮，我們會做更多研究判斷這方面的可行性。

（簡志健為博立聯合創辦人、中原資產管理投資總監，傅可怡為博立研究團隊、中原資產管理分析員；均為證監會持牌人，執筆時作者及其客戶沒持有上述股票）

中原博立研究團隊

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[簡志健、傅可怡 明智博立]

上 / 下一篇新聞

HKTVmall 廣告收費料「明減實加」 去年首引非加盟商戶落廣告 公司：佔比達一成
HKTVmall 廣告收費料「明減實加」 去年首引非加盟商戶落廣告 公司：佔比達一成
廣告界：今年港廣告開支升幅望達雙位數
廣告界：今年港廣告開支升幅望達雙位數
商界會計師協會會長盼會員5年增9倍
商界會計師協會會長盼會員5年增9倍
鳳凰美子企股價過低 半年內不糾正即除牌
鳳凰美子企股價過低 半年內不糾正即除牌
銀娛：歡迎博彩條例修訂草案
銀娛：歡迎博彩條例修訂草案
發改委發通知 要求各地促進農曆新年消費
發改委發通知 要求各地促進農曆新年消費
瑞銀財富管理Mark Haefele：上半年看好美股 下半年留意新興市場
瑞銀財富管理Mark Haefele：上半年看好美股 下半年留意新興市場
瑞銀陳志立：中資科網港銀領漲 恒指年底見27000
瑞銀陳志立：中資科網港銀領漲 恒指年底見27000
貝萊德龐文博：調高中國股市評級 留意基建房地產
貝萊德龐文博：調高中國股市評級 留意基建房地產
美今年或只加息2次 實質負利率持續利股樓
美今年或只加息2次 實質負利率持續利股樓
李開復創辦 創智AI客戶相對廣 經調整虧損收窄 爭大型項目拖低毛利率
李開復創辦 創智AI客戶相對廣 經調整虧損收窄 爭大型項目拖低毛利率
「清盤王」籲財困內房重組 稱境外債權人無意趕盡殺絕 促合作渡難關
「清盤王」籲財困內房重組 稱境外債權人無意趕盡殺絕 促合作渡難關
銀行公會主席禤惠儀︰港銀短期加息壓力不大
銀行公會主席禤惠儀︰港銀短期加息壓力不大
安捷利獲溢價15.2%提私有化 總作價近18億元
安捷利獲溢價15.2%提私有化 總作價近18億元
骨傳導耳機 針對中外耳聽障人士
骨傳導耳機 針對中外耳聽障人士
已退休測試者：使用後或重投工作
已退休測試者：使用後或重投工作
改良骨傳導技術 將聲波直接傳入內耳
改良骨傳導技術 將聲波直接傳入內耳
張兆聰：北水南下炒殘股
張兆聰：北水南下炒殘股
李澄幸：買樓收租不算被動收入
李澄幸：買樓收租不算被動收入
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：受惠加息潮 友邦購11857
金子：受惠加息潮 友邦購11857
張兆聰：內地爆疫也拒回落 吼九毛九
張兆聰：內地爆疫也拒回落 吼九毛九
伍禮賢：3大因素支持中海油股價​
伍禮賢：3大因素支持中海油股價​
《幫你格價》：信用卡買年糕享最低43折
《幫你格價》：信用卡買年糕享最低43折
沈永年：內地房產稅料遠低於港差餉
沈永年：內地房產稅料遠低於港差餉
陸振輝：虎年前來個煩惱大掃除
陸振輝：虎年前來個煩惱大掃除
梁振輝：美元見頂利好高波動貨幣
梁振輝：美元見頂利好高波動貨幣
陳大為：美國長債息升得慢 股巿未散
陳大為：美國長債息升得慢 股巿未散
鄒健宏：穩定幣潛在的不穩定風險
鄒健宏：穩定幣潛在的不穩定風險
陸振球：思摩爾跌近重要支持可吸納
陸振球：思摩爾跌近重要支持可吸納
陸振球：美息升美元弱的真正原因
陸振球：美息升美元弱的真正原因
林少陽：通脹暫難降溫 調倉潮料持續
林少陽：通脹暫難降溫 調倉潮料持續
技術取勝：長和升穿100天線
技術取勝：長和升穿100天線
謝偉銓：賦予歷史建築第二生命 帶動社區經齊發展
謝偉銓：賦予歷史建築第二生命 帶動社區經齊發展
李聲揚：估值又再變得重要
李聲揚：估值又再變得重要
蔡金強：2022：光伏裝機大年
蔡金強：2022：光伏裝機大年
徐家健：監管穩定幣的無形之手vs.監管聯匯的有形之手
徐家健：監管穩定幣的無形之手vs.監管聯匯的有形之手
艾雲豪：要學會放棄自我
艾雲豪：要學會放棄自我
李順威：聯儲局須提早縮表嗎？
李順威：聯儲局須提早縮表嗎？
劉思明：港股望再漲 美元弱利新興股巿
劉思明：港股望再漲 美元弱利新興股巿
何啟聰：走勢相對穩定 騰訊吼牛50984
何啟聰：走勢相對穩定 騰訊吼牛50984
瑞銀亞洲：股價新高做淡 匯控可沽21776
瑞銀亞洲：股價新高做淡 匯控可沽21776
摩根大通亞洲：納指考驗百天線 看淡留意沽10290
摩根大通亞洲：納指考驗百天線 看淡留意沽10290
周顯：高通脹下高增長 銀行迎最賺錢時刻
周顯：高通脹下高增長 銀行迎最賺錢時刻
王弼：耐心等待中海油收成
王弼：耐心等待中海油收成
曾淵滄：同系炒高 中遠海運港口勢好
曾淵滄：同系炒高 中遠海運港口勢好
湯文亮：袁教授抗疫法很四川feel
湯文亮：袁教授抗疫法很四川feel
陳永傑：減價成交升 巿底不弱
陳永傑：減價成交升 巿底不弱
廖偉強：納米樓確實有需求
廖偉強：納米樓確實有需求
布少明：內地客偷步入市 豪宅看俏
布少明：內地客偷步入市 豪宅看俏
馬泰陽：疫情反覆 無礙市民置業需求
馬泰陽：疫情反覆 無礙市民置業需求
十大屋苑估價跌 美孚挫逾一成最勁 樓價破頂後回落 業界料新春前疫情發展成關鍵
十大屋苑估價跌 美孚挫逾一成最勁 樓價破頂後回落 業界料新春前疫情發展成關鍵
居屋估值跌幅較少 麗晶2房失守600萬
居屋估值跌幅較少 麗晶2房失守600萬
爵悅庭2房630萬沽 成交價10個月新低
爵悅庭2房630萬沽 成交價10個月新低
本月二手私樓登記 料2800宗近兩年低
本月二手私樓登記 料2800宗近兩年低
映築兩日收逾千票超額14倍 本周內加推
映築兩日收逾千票超額14倍 本周內加推
元朗站上蓋 YOHO Hub戶型多
元朗站上蓋 YOHO Hub戶型多
帝堡城去年66成交 實呎守1.5萬
帝堡城去年66成交 實呎守1.5萬
善用網銀換外幣 方便又划算
善用網銀換外幣 方便又划算