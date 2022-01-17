銀行公會主席禤惠儀︰港銀短期加息壓力不大

禤惠儀表示，市場共識是美國將會加息，但香港加息與否，還要看銀行體系結餘情况，過去美國加息周期，香港亦先視乎資金情况，才檢視會否影響體系結餘及推動香港加息，故香港未必立刻跟隨美國加息，過去經驗亦顯示，當最優惠利率（P）和香港銀行同業拆息（HIBOR）之間收窄至某個差距，銀行才會考慮調整P；至於HIBOR現時頗平穩，料已反映一定的加息因素，在聯匯制度下HIBOR料隨美息升。

料今年GDP增2%至3%

展望港銀貸款業務前景，禤惠儀希望業界今年貸款能有中單位數增長，而前提之一是本港今年經濟持續復蘇、零售銷售進步、疫情穩定下商業活動如上季般活躍，以及有一定程度的通關。她分析，去年每季經濟復蘇「好實在」，相信今年復蘇數據仍會很好。去年香港經濟增長預測6.5%，基數效應下料今年增長2%至3%，銀行業界對貸款增長審慎樂觀，而美國上半年料兩度加息也是貸款業務的「順風」因素。

至於港銀今年盈利推動因素，她稱去年多家銀行業績受淨息差拖累，惟預期今年因美國加息有改善。此外，市民逐漸習慣利用數碼化理財和諮詢服務，銀行財富管理收入不會因外圍加息而銳減，故財管收入的推動引擎仍在。另外，她指疫下港銀對內地企業放貸組合審慎，且會注意內房等較令人擔心的板塊，並監察內房板塊放貸組合，截至去年9月底，港銀就與內地相關貸款的分類貸款比率是0.77%，較去年6月的0.84%為低，惟內房貸的分類貸款比率則未提供。她又提到，港銀今年工作焦點是更多投放於數碼化，年內推第三階段銀行業開放應用程式界面，而尋求對接不同國家和行業就可持續發展的標準，也是港銀年內重要工作。