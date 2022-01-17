「清盤王」籲財困內房重組 稱境外債權人無意趕盡殺絕 促合作渡難關

明報記者 陳偉燊

黎嘉恩接受本報訪問時指出，內地房地產行業到2020年已佔內地經濟生產總值（GDP）比重達20%，佔比高過製造業，但是問題叢生。內地政府因應推出「限購、限貸、限價、限售及限商」政策，到2020年中央提出「三條紅線」政策收緊財務槓桿，加上其後疫情爆發，市面資金頓減，觸發內房板塊大範圍爆發債務危機。他認為，內房「靠高槓桿、愈借愈大，毋須本錢賺更多的高紅利時代消失。」

黎嘉恩：內房高紅利時代消失

在這個情况下，黎嘉恩預見，內房將減少獨力開發，變成合作開發，同時利潤會下降，參與多些舊改項目者或可爭取較佳利潤。內房經歷這波財務危機後，將來還有否生機，他坦言要視乎內地的政策而定。在新生態成型前，他指出，內房融資能力將受制於「三條紅線」政策。未來12個月內房到期債務高達441.6億美元，單是今年2月至11月到期的債務已佔357.13億美元。隨着去年10月27日至11月6日評級機構接連降低多間內房信貸評級，情勢進一步轉差。

勿輕言停牌 倘申復牌遭拒「會唔值錢」

黎嘉恩表示，在近期的個案中，不少內房股債務規模驚人，並非一般手段可以處理，相信財務重組是最可行方案，具體包括延期還債、降息後償、以現金或股份等不同方案償債、出售資產、加快推售樓盤套現，甚至引入投資者等。他又提醒公司，切勿輕易申請停牌，因為一旦申請復牌遭拒，「公司就會唔值錢」。

黎嘉恩續稱，事實上債權人普遍明白若置負重債的企業於死地並無好處，但是他亦對內房管理層提出忠告，指企業在重組時要提高透明度，向債權人清楚交代貸款、現金流等財務狀况，特別是「唔好畀人覺得有人想淘空公司」，重組計劃亦要懂得擺平各方利益。

他又建議，企業未必了解債權人所需，因此應考慮聘請獨立財務顧問協助與債權人溝通，又提醒企業要懂得爭取空間處理問題，例如尋求政府協助、更換法人代表等。一旦陷入交叉違約，則要耐心與債權人逐一商討處置方案。

[專訪]