李開復創辦 創智AI客戶相對廣 經調整虧損收窄 爭大型項目拖低毛利率

撰文：旻晞

創智是次總共發售4474萬股、招股價26.3至27.3元，集資最多12.2億元，1月27日掛牌，聯合保薦人包括瑞銀、中金及華興資本。基石投資者分別為軟銀集團及美國私募基金Laurion Capital Master Fund，當中軟銀集團將認購318.61萬股，涉及資金最多8698.05萬元；Laurion將認購1500萬美元（約1.17億港元）。

相較集團本身，創智聯合創辦人之一兼董事長李開復或者有更高的知名度。出身於台灣，先後任職蘋果電腦、SGI、微軟、Google高層的李開復，可算是國內AI界的代表人物之一，他深信AI定能顛覆世界，甚至改變世界經濟、權力格局。他在微軟任職期間，於北京成立了微軟亞洲研究院，培養了大批AI一流人才； 2013年被《時代》雜誌評選為年度全球100位最具影響力人物之一。

市場第三大AI解決方案供應商

根據弗若斯特沙利文的資料，於2020年以收入計，創智為中國企業AI解決方案市場上第三大AI技術驅動型解決方案供應商，於超過1500個市場參與者中有0.3%的市場份額，亦可見內地AI市場處於發展初期，市場結構相當分散。

創奇透過獨立開發的3個專有AI平台：機器視覺智能平台ManuVision；邊緣視頻分析平台MatrixVision及機器學習平台Orion，配合嵌入各ABS（基於資產的解決方案）及RDP（快速部署產品），形成多類型的AI產品及解決方案，旨在協助客戶以較低成本，維持靈活、高效率的營運及生產。

與其他日AI解決方案供應商較偏重於服務業相比，創奇於製造業的方案相當豐富，其AI產品方案，大致可分為「AI+製造」、「AI+金融」、「AI+其他行業」，為鋼鐵冶金、OLED面板半導體商、到保險、銀行，以至零售及電訊等多個行業領域提供各類型用。以去年首9個月收入，有近51%來自製造業；來自金融業及其他行業的收入佔比分是35%及14%，可見集團於製造業領域的深耕細作。

深耕製造業AI 佔去年收入逾半

舉例說，在OLED檢測面板玻璃上的缺陷是一項複雜程序。為使AI算法模型錯誤率小於0.1%及漏檢率小於0.01%，創奇的解決方案可調整有關模型以識別不斷變化的缺陷模式。用戶可提供包含新缺陷模式的小量樣本圖像，以供集團專有的預訓練AI模型及少樣本學習訓練算法，持續對AI算法模型進行改進，確保解決方案在檢測缺陷模式保持相當高準確度。

與龍頭合資 快速滲透相關行業

集團至今已累計服務400多家客戶，客戶總數自2018年的50家增加至2020年的157家，亦透過與行業領導者及技術合作伙伴成立合資企業，如與中冶賽迪集團及中鐵四局成立的賽迪奇智及中鐵奇智，既可獲得相關行業知識，也可快速滲透至相關行業領域。

業績方面，集團收入從2018年的3720萬元（人民幣．下同），快速增至2019年的2.29億元，再躍至2020年的4.62億元，其間收入復合年增長高達2.52倍，而去年首9個月，收入達5.53億元，已較去年全年多出近兩成，同比亦升85%。不過由於集團大舉投放研發及較高的行政開支，不但未見獲利，虧損亦是逐年擴大，2020年全年虧損3.6億元，較2019年擴大逾1.1億元；集團預計2021年全年虧損將不超過6.54億元。

不過，若撇除往績期間、以股份為基礎的付款開支及可贖回股份金融負債的財務成本後經調整淨虧損，則見2020年虧損為1.4億元，較2019年的1.6億有所收窄，而去年首9個月的經調整虧損亦較2020年同期輕微收窄。

另外，須留意集團整體毛利率相對其他AI同業略為偏低，如2020年商湯毛利率約70%，創智最近兩年大約維持於30%左右。這主要是創智自2019年以來銷售的主要涉及更多硬件組件的軟件及硬件集成解決方案，毛利率通常低於基於軟件的解決方案，同時集團指投標大型項目時提供有競爭力的定價，以擴大於製造業及金融服務業的客戶群，以從中汲取經驗「交學費」，因而拖低毛利率。

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