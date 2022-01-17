貝萊德龐文博：調高中國股市評級 留意基建房地產

龐文博在是次專訪中一開始便表示，中國市場非常重要，故此該行去年7月已把中國市場作為一個獨立（stand alone）市場來分析，「中國不再只是新興市場或亞洲的一部分，它本身便是一個十分重要的市場，正如美國便是一個十分重要的市場，並非北美洲市場的一部分」。

另外，龐文博透露，由於預期中國政策今年將轉趨寬鬆，以穩定或加快經濟增長，故此貝萊德於去年底已將中國股市在全球股市的評級調高至超配（overweight），也超配中國國債、包括中國債券以內的亞洲債券。當中，他認為，若中國政府以更積極財政政策刺激經濟的話，基建相關股份料率先受惠，其次是房地產相關股份亦會得益。

中資科網值博 醫療政策風險仍高

至於中資科網龍頭股前景，龐文博認為，市場現已更了解相關政策風險，因此該板塊估值早前亦已下調，即使現時他不覺得內地政府加強監管的大趨勢會改變，但估計短期監管力度會維持於現水平，暫不會有更多意料之外的負面消息，較幾個月前是更好的入市時機。

中資醫療股方面，龐文博分析，即使中國人口老化增加中長期醫療需求，該板塊值得關注，但政府現正致力降低人民基本生活成本，包括要進一步降低患者負擔，故投資者參與此板塊要留意監管風險會否持續甚至升溫。

貝萊德去年AUM首破10萬億美元

貝萊德上周五公布去年業績，截至去年底資產管理規模（AUM）達10.01萬億美元，是全球歷來首間AUM突破10萬億美元里程碑的資產管理公司。

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