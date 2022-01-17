瑞銀財富管理Mark Haefele：上半年看好美股 下半年留意新興市場

明報記者 葉創成

瑞銀財富管理全球首席投資總監Mark Haefele上周四出席「2022瑞銀財富透視：探索之年」研討會時表示，該行將今年投資主題定為「探索之年」（A Year of Discovery），不少投資者首個問題是：「要探索什麼？」他的答案是，今年要探索的是全球經濟是否會走出疫情大流行（pandemic）的影響，進入「後疫情」（postdemic）時代，也即是說，全球GDP及通脹在去年以高於長期趨勢增長後，今年增長會否回落至相對正常水平。

美消費需求部分由產品轉移服務

美國勞工部上周三公布上月消費物價指數（CPI）按年增長7%，增速屬近40年以來最快，Haefele認為，美國通脹高企的確是很多投資者現時關注的問題，而他的觀點是，由於2020年3月疫情大流行後美國政府以積極財政政策刺激經濟、推高消費需求，與此同時，全球供應鏈卻被疫情擾亂，令消費品供應下跌，才令通脹去年大幅上升；投資最重要是向前望，Haefele預測，隨着今年進一步走出疫情、重啟經濟，美國部分消費需求將由產品轉移至服務（見圖1及圖2），而且全球消費品供應亦會回升，今年美國通脹壓力料放緩。

小心央行收水太快打擊經濟

Haefele預測，以美國為首的全球成熟市場，今年上半年繼續受惠於經濟重啟及政策刺激，GDP增長料將繼續高於長期趨勢，但到了下半年，隨着政府退出部分過度刺激經濟的政策，預料GDP增長將回落至相對正常水平，屆時新興市場國家GDP則會有相對較快增長（見圖3）。

環球政府如何因應上述經濟新形勢制定政策，是主宰全球今年投資市場的關鍵變數。Haefele表示，若美國及全球今年真的進一步走出疫情、重啟經濟，GDP增長處於合理水平，當地政府自然也要撤走因應疫情推出的非正規刺激經濟政策，例如美國聯儲局料於3月中便結束量寬（QE）停止買債、歐洲央行也會進一步減少買債、英倫銀行、加拿大銀行及新西蘭儲備銀行等其他央行料將加息，而且主要發達國家政府也會減少財政刺激，而一個主要的風險是，政府在上半年退出政策刺激時力度會否收得太緊，打擊經濟增長。

看好金融商品能源醫療股

將上述全球經濟預測應用於投資市場，Haefele認為，上半年應該投資於成熟市場股市，當中，美國中型股、歐元區及日本股市，以及全球金融、商品及能源股料均得益於期內GDP增長高於長期趨勢：「日本現仍繼續奉行寬鬆貨幣政策，目前當地消費表現理想，投資氣氛亦開始改善，而日圓弱勢持續，亦有利日本藉出口推動經濟增長；目前全球石油股估值僅反映原油長期價格處於每桶60美元（編按：原油價格上周收報每桶約84美元），故我們認為該板塊會繼續有表現，而歐洲股市有不少石油股等周期股。」

由於下半年全球發達國家GDP增長放緩的情况料比新興市場明顯，因此，Haefele建議，投資者屆時可留意新興市場股市。另外，他亦看好全球醫療股，「科學家及醫療人員開發創新藥品及手術療程的進步一直持續，隨着全球經濟增長於下半年放緩，資金料會重新注視醫療股等防守力較強的板塊，而且醫療股不只是防守股，醫療科技及新興醫療模式可以帶來結構增長機會」。

美息趨升 不利債券黃金

股票之外，Haefele表示，雖然全球發達國家央行今年料會收緊貨幣政策，但目前息口仍然處於低位，加息幅度也要觀察，因此，尋求息率回報（Search For Yield）仍然是一個重要投資主題。美國10年期國債孳息率去年以來反覆上升，反映價格受壓，在該市場賺錢不易，其他全球發達國家國債市場亦如此，隨着相關央行今年收水，市場料依然充滿挑戰；歐美企業債方面，目前息率也並不吸引。因此，Haefele認為投資者可留意美國優先貸款〈（senior loan），屬結構債務產品中，當相關企業破產清算時，優先貸款的債權人利益將較早得到保障〉、亞洲高息債及私募債權（private credit），也可投資於對冲基金（hedge fund）或私募股權（private equity）。

外匯方面，Haefele今年偏好有關經濟體有能力加息的貨幣，例如美元、英鎊及紐元，相對看淡歐元及日圓。另外，Haefele亦對金價表現審慎，指今年美國加息及通脹回落，當地實質利率上升，傳統上不利金價。

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