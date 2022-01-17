銀娛：歡迎博彩條例修訂草案

呂志和：完善博彩法令經濟更多元

銀娛主席呂志和表示，必須在維護國家及澳門特區安全的前提下，經營娛樂場幸運博彩活動，以及促進澳門經濟適度多元及可持續發展，完善博彩法令博彩業能充分發揮聯動效應，為整體經濟帶來堅韌及多元性。

澳門政府上周公布博彩法修訂草案，稍後將送交澳門立法會審議。博彩法經修訂後，訂明賭牌批給數量最多6個，明文禁止「轉批給」（即不准發副牌），一改現時3正牌3副牌的做法。修法後批給期不多於10年，例外情况下可延長最多3年，較現行的20年期限與例外情况下可延長最多5年為短。

另修訂案加強對賭牌承批公司、參與博彩業活動人士及公司的資格審查和監管機制，包括明確受審查對象的範圍；調升承批公司資本金額至50億澳門元；提升由澳門特區永久居民出任常務董事佔股比例至15%，限制承批公司或其屬控權股東公司上市流通股比例。

值得留意的是，今次修例諮詢前期最受業界關注的，政府原建議派出代表進駐博企，並要求博企在作出包括派息在內的部分重大決定時，需事先獲得政府批准，此建議引來各間博企疑慮，擔心會影響投資者看法，惟上周公布的最終修訂版本已取消相關建議，做法獲業界讚賞，認為政府有用心聆聽博企的關注。