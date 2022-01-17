鳳凰美子企股價過低 半年內不糾正即除牌

股價連續30交易日低於1美元

鳳鳳衛視表示，公司在1月5日收到紐交所通知，截至2022年1月4日，旗下鳳凰新媒體已連續30個交易日收市價低於1美元，違反紐交所《上市公司手冊》第802.01C條規定，公司在收到通知後有6個月時間使股價重新符合最低股價要求。在半年改正期內，如果公司股價在任何一個月份的最後一個交易日收市價為1美元或以上，而且在截至該月最後一個交易日前的30個交易日內平均收市價至少為1美元，則視為恢復合規。若在6個月內改正期到期前，公司未能恢復合規，則紐交所將啟動停牌和退市程式。

集團表示，紐交所通知對鳳凰新媒體的業務營運，或鳳凰新媒體的美國預託股份（ADS）上市並無即時影響，公司將於適當時候另行刊發公告，以通知其股東有關上述事宜的發展。

鳳凰衛視去年獲財政部旗下入主

鳳凰衛視原由商人劉長樂持有，至去年易手，由紫荊文化及信德合作出資逾11億元入主，雙方分別各佔21%及16.93%股權。紫荊文化集團為中國財政部附屬國企，主攻文化業務投資，旗下擁有聯合出版（集團），並透過該公司持有三聯書店、中華書局和商務印書館等，另擁有其他業務如電影公司銀都機構。