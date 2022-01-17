經濟

商界會計師協會會長盼會員5年增9倍

【明報專訊】香港商界會計師協會（下稱商師會）月初選出2022年度會長，新任會長葉冠榮稱，一般人對會計界的印象停留在公認會計師或「四大會計師事務所（Big 4）」，惟在商界工作的會計界人士為數更多，包括上市公司、中小企等，佔會計師公會（HKICPA）近75%會員，未來冀凝聚業界力量及促進中港商界會計師交流。

葉冠榮提到，本港可考慮與大灣區發展專業資格互認機制，不過由於兩地文化、體制始終有差異，因此業界人士亦需具備中國稅務及法律等基本知識，建議大灣區提供相關課程或考試。

指港可考慮與大灣區拓專業資格互認

商師會成立至今逾7年，身兼馮氏集團財務總監的葉冠榮透露，協會目前擁有超過1000名個人會員，成員大多數為財務總監、行政總裁、投資銀行家等，惟業界實際有超過3萬名商界會計師，坦言覆蓋率有待提升，目標是4至5年後會員人數衝破1萬人；至於公司會員則約70間，大部分是上市公司及銀行，以港資及中資為主。他指出，現時協會涵蓋內地會員，未來更會積極在大灣區招收會員，長遠希望與更多內地機構及部門交流，提升滲透率。

目前擁有超過1000個人會員

對於近年內地加快大灣區建設，葉冠榮提到，發展會帶來大量企業融資需求，上市作為其中一個集資途徑，當中涉及不少會計師就業機會，認為香港商界會計師在大灣區「機遇處處」。他指出，現時兩地仍有不少政策問題尚待處理，包括專業資格互認機制、共同專業課程等，建議先於前海、橫琴「試水溫」，再考慮推行至整個粵港澳大灣區，強調須靠早前特首提出的「四通」策略加快推動相關工作。

至於去年財匯局「擴權」取代會計師公會部分職能，葉冠榮表示，業界普遍採取觀望態度，會密切關注局方落實相關工作表現，目前評價業界能否適應是「言之尚早」。

葉冠榮續稱，是次改革符合國際會計專業規管趨勢，其他先進國家的會計師業界均由獨立機構監管，認為是一種進步。另外，財匯局去年底發表指引，批評審計費用升幅長期「低得不合理」，葉冠榮坦言，財匯局欲向公認會計師釋出善意，惟站在公司立場不希望費用「加得太過份」，同時亦會重視審計水平有否因而提高。

相關字詞﹕財匯局 粵港澳大灣區 香港商界會計師協會 葉冠榮

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