HKTVmall 廣告收費料「明減實加」 去年首引非加盟商戶落廣告 公司：佔比達一成

明報記者 蔡穎霖

根據HKTVmall推廣資料，當中單價最貴的手機App全頁廣告，2022年基本上除最短秒數一款輕微加價5%外，其餘不論圖像及影片都大幅減價，其中播放秒數15秒的影片減價達三成，2021年在星期四播放一天收費高逾18萬元，今年將減至約13萬元，而除周二、四外日子價錢則約7.7萬元（見圖）。

多種類產品廣告針對性加價

不過，HKTVmall按客戶產品種類定價收費的其他項目則普遍加價。以手機App及網頁的置頂橫幅廣告為例，家居電器產品加價達四成，超級市場、保健護理則分別加價兩成及一成。其餘橫幅廣告、推送及電郵廣告等普遍有加價情况，只有母嬰產品卻明顯在不同種類都大幅削價。

對於不同項目收費調整，港科探索回覆查詢稱，公司一向參考現時不同廣告類型的預約情况、各個產品類別的訂單總商品交易額及瀏覽量表現，以及比較其他媒體相類似的廣告類型價格而釐定費用。該公司表示，HKTVmall的多媒體廣告業務一直保持增長趨勢，相信業務發展極具潛力，未來會繼續向各類型的商戶推廣HKTVmall廣告服務，加強平台新零售模式發展。

今年廣告收入目標增長33%

港科探索2021年上半年業績，廣告收入貢獻4796萬元，雖然僅佔公司總收入約3.2%，但按年增長卻已高近4倍。集團在早前公告亦透露，去年全年廣告收入貢獻約9000萬元，仍然保持相若增長，並設定今年廣告貢獻收入目標增至1.2億元，目標增幅達33%。

有從事市場推廣行業人士認為，雖然收費最高的手機App項目顯著減價，但HKTVmall優勢是已儲得一個穩定及數量龐大的用家群，加上有手機App、網頁、社交平台等多個宣傳渠道，收費項目多元化，可因應實際市場需求針對性調整價格，整體廣告費用料「明減實加」。

值得留意的是，去年在HKTVmall「落廣告」商戶已不止平台商戶，港科探索去年初起首次開放予非加盟商戶參加HKTVmall廣告計劃。公司透露，去年非加盟商戶佔整體廣告客戶超過一成，來自金融、電子消費等不同行業。另外，港科探索正研為商戶推出多元化的數碼廣告計劃，包括早鳥優惠「2022優先廣告預付計劃」。