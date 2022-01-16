全球央行齊收水 國債孳息勢再升

資料來源：彭博社

彭博行業研究（Bloomberg Intelligence, BI）預期，雖然部分主要經濟體在經濟重啟後減少財政扶持力度，令政府發債需求緩減，惟主要央行退市將導致政府債券的淨需求減少接近2萬億美元，這將考驗市場的吸收能力，預計投資者將面臨接近2300億美元的實際債券供應量增加（見表）。

加拿大資產管理公司CI Financial Corp子公司GSFM投資顧問米勒（Stephen Miller）稱，通脹可能已經失控，在這情况下，額外的債券供應，可能會引發推動債券孳息率向上的惡性循環，因為通脹飈升將促使各央行減少量寬，進而減少對債券的需求，推動債券孳息率向上。

彭博：今年將淨增加2300億美元債券供應

聯儲局在12月的會議宣布加快「收水」步伐，將每月減少購買債券的規模提高至300億美元，並將在3月完成「收水」，繼而在稍後時間開始「縮表」。彭博行業研究首席美國利率策略師杰西（Ira Jersey）指出，聯儲局的「收水」行動，意味美國財政部今年發行的債券，有超過2500億美元需要由市場吸收，而上述債券金額尚未計算美國短期國庫債券。

道明證券（TD Securities）亞太利率策略師Prashant Newnaha表示，投資者關注的是聯儲局準備「縮表」，市場可能需要比預期更早吸收這些債券。

摩通資產：美10年國債孳息率或升至3厘

部分投資者趨於謹慎，避免持有大量債券。摩根大通資產管理公司憂慮到聯儲局退市會扼殺債券回報。摩通資產管理固定收入主管米歇爾（Bob Michele）表示，央行不再出手買債，加上目前現金提供一些收益，要看看投資者是否願意繼續以負值的實際收益率（negative real yields）購買政府長期債券。他預期到今年底，美國10年期國債孳息率可能升至3厘。

全球債券實際供應潛在增加，可能會緩減儲蓄過剩的現象。去年，儲蓄過剩有助遏抑政府債券孳息率上漲。聯儲局主席鮑威爾上月亦承認，資金充足的外國投資者，有助遏抑美國長期國債孳息率。

歐日央行續遏孳息率意願將成關鍵

當然，主要央行的政策可能隨時改變。若利率無序上升，導致金融條件收緊，又或新冠疫情嚴重惡化，都可能促使政策制定者改變政策。歐洲央行和日本央行繼續遏抑孳息率的意願，將是關鍵因素。交易員目前押注，其他主要央行今年將至少加息四分之三厘。日本央行亦可能會在聯儲局開始加息時，仍然繼續增加債券購買量。

米勒表示，只有通脹趨於溫和，政府債券增加流入私人市場的影響才會較小，但他認為這種可能性只有四分之一。米勒稱，若各國央行能令投資者相信通脹已在控制之中，債市將迎來較樂觀的局面。在這情况下，市場會認為通脹壓力減弱，為緊急情况下重啟量寬預留空間，即使債券供應量增加也不會產生太大影響。

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