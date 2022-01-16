內地促銷面膜風波 屈臣氏致歉

門店缺貨 集團：將補貨續履行剩餘訂單

內地多個網上媒體發出標題「屈臣氏你是不是玩不起！ 」等文章對事件大肆報道。屈臣氏最終於周五（14日）晚深夜，經微博發聲明致歉。集團聲明指，第一時間成立調查處理團隊，並解釋因系統原因導致短時間產生遠超庫存的大量異常訂單，公司已兌付一部分訂單，其後因庫存不足而暫停兌付，對給予顧客帶來不好消費體驗，深感抱歉。公司已採取補貨方式，繼續履行剩餘訂單，將在近期完成對客戶履約。

第三方主播罵消費者「瘋狗」 網民圍攻

至於屈臣氏找來的第三方抖音主播，直播期間，稱「就為了一分錢的東西，像瘋狗一樣咬人」、「我的直播間，我想踢就踢」、「我不歡迎你，你不用來。我踢了你就高興」。事件引起網民圍攻，並有網上媒體指「這些劣質主播是否也應該被投入黑名單」。

屈臣氏亦因應抖音主播在1月14日的不當言論，深表歉意，並稱進行了深刻反思。集團指出，該主播為第三方機構人員，有關不當言論絕不代表屈臣氏對顧客的態度。集團稱「事件說明他們對第三方機構合作審核與監管工作不到位，負有不可推卸的責任」，並引以為戒，加強對全體人員及第三方合作人員的培訓及監管，避免類似事件發生。