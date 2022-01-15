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2022年1月15日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
博彩法修訂 最多6賭牌年期縮短 沒提限派息官員入局 賭股偷步爆升
業界：中介模式時光倒流30年
洽購台灣蘋果 黃浩：無紅色資金
舜宇魚躍相繼取消入股螞蟻消費金融
SPAC納市調機制 首月限15％波動
匯控兩周升16%領漲恒指 港銀行股仍落後歐美同業
白濤任集團黨委書記 料接中壽董事長
泰加經理人：未能為2月到期的士保險續保
招行去年純利1199億 升23%
花旗沽印馬泰越零售業務 作價285億
六福上季度港同店銷售增長放緩
內地上月出口總額 按年增21%創新高
反洗錢未合標準 三三金融遭譴責罰款
摩通花旗上季利潤大跌 兩行股價急挫 富國多賺86%股價揚
拜登提名拉斯金任儲局副主席
Tesla部分認受 狗狗幣價飈14%
映築疫下開價 均呎2.14萬略低水 兩房折實621萬起步 八成單位低於800萬
話你知：兩伙「樓換樓計劃」單位 折實呎價1.08萬
本月一手成交逾280宗 新地佔逾半
盈翠3房1078萬沽 低估價近一成
CCL報185.19跌0.54% 四大整體指數齊挫
去年補地價近449億 創歷史新高
得寶花園地舖3300萬沽 呎價1.5萬
買匯控可對冲加息增供樓負擔
周末睇樓好去處
周末睇樓好去處
【明報專訊】（請看附圖）
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博彩法修訂 最多6賭牌年期縮短 沒提限派息官員入局 賭股偷步爆升
業界：中介模式時光倒流30年
洽購台灣蘋果 黃浩：無紅色資金
舜宇魚躍相繼取消入股螞蟻消費金融
SPAC納市調機制 首月限15％波動
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得寶花園地舖3300萬沽 呎價1.5萬
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去年補地價近449億 創歷史新高
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買匯控可對冲加息增供樓負擔
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