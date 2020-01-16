CCL報185.19跌0.54% 四大整體指數齊挫

分析：CCL料下試182至184點

另外，CCL（中小型單位）報184.82點，按周跌0.60%；至於CCL（大型單位）則報187.05點，按周跌0.22%。

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇稱，美國聯儲局自去年11月開始縮減買債，及於12月起加快減買債及預告加息後，樓價走勢持續反覆；另外，今年1月5日本港疫情再現，政府宣布收緊防疫措施，相信樓價將進一步回軟，估計CCL有機會下試182至184點水平。

四大分區樓價僅九龍升

同時，四大分區樓價各自反覆向下，其中新界西CCL Mass報174.40點，按周跌0.55%；新界東CCL Mass報200.27點，按周跌0.75%，連跌3周共1.24%，但仍企穩200點水平；港島CCL Mass報186.79點，按周跌2.75%；九龍CCL Mass報181.41點，按周升1.17%，連跌兩周後再連升兩周共1.39%。