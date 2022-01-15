盈翠3房1078萬沽 低估價近一成

中原高級資深分區營業經理黃國強表示，青衣盈翠半島1月份迄今暫錄約3宗成交，其中第6座低層E室，實用面積676方呎3房連套房間隔、望內園景，累減122萬元或約一成後，以1078萬元易手、實呎15,947元，低於銀行估價，惟原業主2014年1月以688萬元買入單位，持貨8年，帳面仍然賺390萬元或57%。

參考匯豐及中銀網上估價，上述單位估值介乎1098萬至1173萬元，即成交價較銀行估價低最多8%。

美孚新邨3房減價一成後易手

荔枝角老牌屋苑美孚新邨，個別業主亦願意劈價沽貨。美聯高級區域營業董事吳志輝稱，美孚新邨1月份迄今暫錄約10宗成交，當中大減價或低市價成交約佔7宗，屋苑新錄第3期百老匯街59號低層A室易手，實用面積657方呎，3房間隔望內園景，原業主最初叫價920萬元放盤，累減85萬元或約一成後，以835萬元成交，低市價約5%，實呎12,709元；原業主2017年4月以787萬元買入，持貨近5年，帳面仍獲利48萬元或約6%。

元朗大型屋苑方面，個別業主態度同樣軟化，帶動二手交投。中原副區域營業經理王勤學表示，元朗錦田PARK YOHO系列本月迄今累錄5宗成交，已追平上月全月成交。

PARK YOHO Milano業主帳蝕6%

王續稱，PARK YOHO Milano第36B座中層E室，實用面積504方呎2房間隔，新近以725萬元易手，實呎14,385元；原業主2018年8月以773.3萬元一手買入，持貨3年多，帳面蝕48.3萬元或約6%。

據悉，雖然發展商當時為一手買家提供現金回贈優惠，惟連同其他雜項使費，料原業主仍蝕約60餘萬元或約8%。