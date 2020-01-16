本月一手成交逾280宗 新地佔逾半

ST. GEORGE'S MANSIONS特色戶呎售6.5萬

個別市區豪宅透過招標錄得大額成交；信置（0083）發展的何文田ST. GEORGE'S MANSIONS，最新售出3座22樓A室特色戶，實用面積3325方呎連488方呎平台，4房4套間隔，以2.18億元連雙車位售出、實呎65,564元，買家採150天成交期。項目自2020年7月起以招標形式推售，至今累售12伙，當中5伙為特色戶，套現總額逾18億元。

大學閣累沽6伙 吸逾6.7億

華懋旗下已屆現樓的西半山大學閣，保留第2、3座物業出租，正在銷售的第1座，最新售出1座6樓B室，實用面積1584方呎，4房雙套間隔，連1個車位，以6950萬元招標成交、實呎43,876元；項目去年10月起銷售至今累沽6伙，套現總額逾6.7億元。

嘉里（0683）旗下已屆現樓的九龍半山龍駒道緹山，推出新銷售安排，下周二（18日）起招標16號洋房。該洋房實用面積2846方呎，連118方呎平台、1002方呎花園及941方呎天台，屬4房3套房間隔，內設升降機及雙車位。