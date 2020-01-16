映築疫下開價 均呎2.14萬略低水 兩房折實621萬起步 八成單位低於800萬

明報記者 陳寶恩

項目樓花期長約一年半的映築，為恒地今年全新盤頭炮。映築首張價單涉68伙，當中66伙由恒地銷售，全為實用面積322至377方呎2房間隔、分佈於7至36樓，發展商提供的主要付款方法，包括100天即供付款、最高5%折扣；200天即供付款、最高4%折扣；及建築期付款、最高1%折扣。

較恆大．睿峰2019首批呎價低4%

以享最高5%折扣的100天即供付款法計，單位折實價621.2萬至845.3萬元，折實實呎19,292至22,835元，整批折實平均實呎21,379元。是次折實售價、呎價最低單位是7樓D室，向西北望樓景為主，屬實用面積322方呎2房戶，折實價621.2萬元，折實實呎19,292元。

若以建築期付款計，66伙中有52伙折實價800萬元以下（與採100天即供付款的單位數量一樣），佔比約八成，意味最高可申請承做九成按保。另發展商安排財務公司提供最高85%一按，首36個月利率按最優惠利率P減2厘計，第37至60個月利率按最優惠利率P減1厘；其後全期為P加1厘（P為5厘），申請人須提供入息證明等；同時，發展商亦提供二按最高40%，一、二按則最高九成。

林達民：擬下周首輪開售

恒基物業營業（一）部總經理林達民稱，映築開價克制，今日（15日）起向公眾開放設於尖沙嘴美麗華商場的示範單位，並同步收票，預計最快下周開售。

對比二手呎價，鄰近的房協「喜」字系列私宅屋苑，以及西九四小龍屋苑，如宇晴軒等，呎價約1.8萬至2萬元水平，映築首批折實均呎高約一成。至於映築旁邊的恆大．睿峰，2019年12月開價，當時首批折實均呎22,309元，映築開價低約4%。

翰林峰沽清 最後特色戶呎售3.5萬

此外，恒地同系已屆現樓的西環翰林峰，自2017年5月開售，昨沽出最後一伙；單位為3座5樓A室，實用面積503方呎連平台672方呎，屬2房連儲物室間隔，成交價1760.5萬元、實呎3.5萬元。連同上述成交，翰林峰全盤645伙告售罄，套現逾58.05億元。