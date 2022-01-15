Tesla部分認受 狗狗幣價飈14%

TikTok第一網紅去年賺1.4億

路透引述知情人士稱，特斯拉的Cybertruck將再次押後推出。Cybertruck最初準備在2021年底推出，後來行政總裁馬斯克將其上市時間推遲至2022年，最新傳出Cybertruck在2023年才開始生產。特斯拉官網已將該款電動車在2022年推出的消息移除。

《福布斯》公布2021年收入最高TikTok網紅排名，居首的Charli D'Amelio（圖）吸引達1.3億追隨者，去年賺1750萬美元（約1.37億港元），收入來源包括銷售個人品牌服裝、宣傳產品及其他廣告收入。《華爾街日報》數據顯示這名頂級網紅的收入，高於2020年標普500指數企業CEO的1340萬美元（約1億港元）薪酬中位數。

（綜合報道）

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