招行去年純利1199億 升23%

該行指去年各項業務穩健開展，總體經營情况良好。

不良貸款率及貸款撥備率降

該行去年營業收入3312.34億元，按年升14.03%，其中淨利息收入為2039.19億元，按年升10.21%，非利息淨收入為1273.15億元，升20.73%。截至去年底，貸款和墊款總額為5.57萬億元，按年增10.76%。

去年底招行不良貸款率為0.91%，按年降0.16個百分點，撥備覆蓋率為441.34%，按年增3.66個百分點，貸款撥備率4.03%，按年減0.64個百分點。招行昨收報61.9港元，跌2.98%。

信証10供1.5股 每股17.67元

另外，中信証券（6030）昨開市前公布A、H股供股，每10股供1.5股，當中H股供股價17.67港元，較周四收市價折讓約15%。A、H股供股集資淨額最多279億元，當中不超過190億元將用於發展資本中介業務；不超過50億元將用於增加對公司附屬公司的投入；不超過30億元將用於加強信息系統建設。中信証券昨收報19.6港元，跌5.77%。