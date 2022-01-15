白濤任集團黨委書記 料接中壽董事長

前任王濱被中紀委調查

據內地傳媒介紹，白濤在2014年由工商銀行（1398）調至中壽集團出任副總裁，分管法律和戰略部門，至2016年調至中投公司出任副總經理。他在2018年再調到保險業，任職中國人保（1339）副董事長兼總裁，到2020年改任國投集團董事長。

另外，財新網引述中壽集團內的專業人士稱，白濤專業背景豐富、有多家金融機構綜合管理能力，看好他的任命。

中國人壽昨日公布，2021年全年原保費收入為6200億元（人民幣‧下同），按年上升1.16%，12月原保費收入為266億元，按年跌0.37%。

中壽去年原保費收入升1.16%

此外，中國平安（2318）同日公布，去年壽險業務原保費收入為4570.35億元，按年下跌4%；養老險保費按年跌16%至220.22億元；健康險保費按年升22.34%至112.33億元；財產保險業務保費按年下跌5.53%，至2700.43億元。

平保去年壽險和健康險個人業務的新造保費連續3年收縮，按年下跌2.84%至1154.09億元，續期業務保費亦跌3.92%至3548.05億元，整體個人業務保費為4702.14億元，按年跌3.66%。

至於團體業務新造保費則為200.76億元，按年下跌14.32%，其中新造保費按年跌14.6%至198.82億元，續期保費增29.87%至1.93億元。