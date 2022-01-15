匯控兩周升16%領漲恒指 港銀行股仍落後歐美同業

明報記者 胡學能

其他銀行股亦跟升，渣打集團（2888）昨升2.16%，年初至今飈17.62%。恒生（0011）昨升1.3%，年初至今亦累升一成。不過，匯控及本地銀行股在近期才回勇，若以近一年表現計，仍遠遠落後予歐美同業動輒三成至四成的升幅（見表1）。

渣打年初至今飈17.6% 恒生升一成

不過，匯控本周又再捲入政治風波，周日《星期日泰晤士報》曾報道，匯豐持有新疆天業節水（0840）的股份，而新疆天業正受美國制裁，有英國議員因報道而呼籲制裁匯豐。匯控發言人則回應，集團沒投資及自行持有新疆天業集團股份，公司只是代客持有。

捲政治風波 匯控稱代客持新疆天業

事實上，事件無阻匯控近日升勢。技術走勢而言，匯控的9天RSI（相對強弱指數）已連續9日處於超買區，上一次出現如此強勢在去年10月，當時幾乎整月都處於超買區（見圖）。金利豐證券研究部執行董事黃德几表示，最近匯控股價連升，與市場預料美國今年加息次數「坐三望四」有關。他認為銀行可受惠息差擴闊下，他不再看淡匯控，並認為投資者可考慮部署本地銀行股，當中匯控最快今季內見60元，全年表現有機會跑贏恒指。

恒指本周累升3.79% 連升4周

另一邊廂，加息預期下，恒指連升兩天後昨轉跌，昨裂口低開逾200點後，最多跌288點，但收市僅跌46點或0.19%，以全日高位24,383點收市，主板成交1198億元。恒指本周累升3.79%或889點，連升4周。本周表現最佳的藍籌是藥明生物（2269），累升14.3%，阿里健康（0241）及石藥（1093）均累升逾9%。表現最差的是碧桂園（2007），累跌9.75%（見表2）。國指、科指昨分別跌0.55%及跌0.48%。北水昨淨流入37.71億元。